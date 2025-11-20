Corte y desvíos en una importante calle de Godoy Cruz por trabajos del Metrotranvía: hasta cuándo

La Municipalidad de Godoy Cruz informó un corte total en una transitada arteria: cómo circular durante las obras.

Habrá desvíos obligatorios y se recomienda a los vecinos buscar rutas alternativas.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció que la calle General Paz permanecerá interrumpida entre San Martín Sur y Manuel García debido a las obras de ampliación del Metrotranvía. La medida se extenderá hasta el 27 de noviembre, período en el que se solicita a vecinos y conductores circular con precaución y planificar rutas alternativas.

Desvíos obligatorios para quienes circulen desde el Oeste El tránsito que llega desde el oeste deberá utilizar vías alternativas. Los vehículos podrán desviarse por Manuel García hacia el norte para conectar con Cipolletti, o bien desplazarse hacia el sur para girar por Olaya Pescara de Tomba.

Además, se recomienda especial atención en las zonas cercanas a la ciclovía, donde también habrá intervención y señalización provisoria.

cortes godoy cruz Godoy Cruz: cortan calle General Paz por las obras de ampliación del Metrotranvía. Prensa Godoy Cruz Avances de la obra y recomendaciones de tránsito El corte forma parte del avance de la infraestructura del Metrotranvía, que incluye adecuaciones en el entorno urbano para mejorar la movilidad a largo plazo.