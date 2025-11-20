Godoy Cruz ofrece un nuevo curso con gran salida laboral: es gratis

La Municipalidad de Godoy Cruz habilitó las preinscripciones para un nuevo curso gratuito de Barista, orientado a fortalecer las oportunidades laborales de vecinos y vecinas del departamento. La capacitación inicia el 2 de diciembre en la Escuela de Oficios Oeste y se enfoca en brindar herramientas técnicas y sensoriales clave para desempeñarse profesionalmente en el sector gastronómico.

La iniciativa se desarrolla junto a la Dirección General de Escuelas (DGE), UTHGRA y con la participación especial de Café Calvi, empresa godoicruceña con más de seis décadas de trayectoria en el mundo del café.

El curso está dirigido a personas mayores de 18 años, desempleadas y con domicilio legal en Godoy Cruz. La formación será presencial, con una duración de cinco encuentros, dictados los martes y jueves de 10 a 12.

Quienes asistan accederán a conocimientos teóricos y prácticos que les permitirán desenvolverse con solvencia en cafeterías, restaurantes, hoteles o emprendimientos propios, en un rubro que crece sostenidamente en la gastronomía local.

La propuesta aborda contenidos fundamentales del café de especialidad, conformando una base sólida para el ejercicio del oficio. Entre los principales temas se incluyen:

Historia y origen del café

Procesos de producción

Técnicas de extracción

Texturización de leche

Sensorialidad y cata

Equipamiento, limpieza y mantenimiento

Atención al cliente y servicio

Además, especialistas de Café Calvi acompañarán parte del proceso formativo, aportando su experiencia en elaboración, tostado y comercialización de granos de alta calidad.

Inscripciones y contacto

El cursado comenzará el martes 2 de diciembre en la Escuela de Oficios Oeste (Martín Fierro y Chuquisaca). Las personas interesadas pueden preinscribirse mediante el formulario disponible aquí.

Dado que los cupos son limitados, quienes resulten seleccionados serán contactados por WhatsApp para completar la inscripción final.

Para más información, están habilitados los teléfonos 4429360/61 y el WhatsApp 261 306 4922.