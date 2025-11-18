Así es la nueva propuesta gastronómica de Godoy Cruz: menú y copa en bodegones por $9.000
El recorrido invita a vecinos y visitantes a conocer los clásicos bodegones de Godoy Cruz con menús promocionales
La Municipalidad de Godoy Cruz presentó “Copas y Bodegones”, una iniciativa destinada a poner en valor la identidad barrial, acompañar el crecimiento del sector gastronómico y celebrar la reciente declaración del departamento como Capital Gastronómica de Mendoza.
Cada jueves, diferentes bodegones ofrecerán una propuesta especial que integra cocina casera, vinos mendocinos y manifestaciones artísticas en un ambiente tradicional.
El ciclo busca reforzar el trabajo de comercios con historia, difundiendo su identidad, ubicación y platos emblemáticos. La experiencia incluye un menú promocional de $9.000 (sin bebidas), mientras que los primeros asistentes de cada fecha podrán acceder a una degustación de vinos de Estancia Mendoza, acompañada de una intervención artística.
Cómo participar del circuito en Bodegones de Godoy Cruz
Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben obtener su cupón de participación a través del enlace oficial. Luego, deberán realizar la reserva directamente con el bodegón seleccionado según la fecha del ciclo.
Jueves 27 de noviembre – Fray Luis Bar
Dirección: Beltrán 1380
Opciones del menú:
- Pastel de papas
- Ñoquis con fileto (opción vegana)
Reservas: 261-5443663
Jueves 4 de diciembre – Cantina IMPSA
Dirección: Alsina 2351
Propuestas del menú:
- Milanesa (carne o pollo): napolitana con papas, o con cebolla caramelizada y cheddar
- Milanesa con papas o ensalada
- Burger de zapallo con papas y ensalada (opción vegana)
Reservas: 261-7220969
Jueves 11 de diciembre – La Tía Rada
Dirección: Paso de los Andes 1298, esquina Francia
Cabe destacar que, este bodegón presenta la opción de un menú especial para celíacos, entre los cuales encontramos:
- Pastas a elección (tallarines, ravioles, capeletines, canelones) con salsa fileto, boloñesa, blanca o mixta
- Bondiola a la cerveza
- Carne a la olla con papas al horno y salsa de champiñones (menú celíaco).
Por lo tanto, quienes deseen optar por este local, deberán hacer su reserva al: 261-7153074.
Jueves 18 de diciembre – Don Mateo Casa de Comidas
Dirección: Viamonte 198
En esta casa de comidas, se ofrecerán dos menús, con la opción celíaca:
- Carne a la masa
- Carne a la olla (menú celíaco) con papas “diablas”.
Entonces, quienes deseen visitar Don Mateo podrán reservar al: 261-2457090.