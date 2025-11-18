Así es la nueva propuesta gastronómica de Godoy Cruz: menú y copa en bodegones por $9.000

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó “Copas y Bodegones”, una iniciativa destinada a poner en valor la identidad barrial, acompañar el crecimiento del sector gastronómico y celebrar la reciente declaración del departamento como Capital Gastronómica de Mendoza.

Cada jueves, diferentes bodegones ofrecerán una propuesta especial que integra cocina casera, vinos mendocinos y manifestaciones artísticas en un ambiente tradicional.

El ciclo busca reforzar el trabajo de comercios con historia, difundiendo su identidad, ubicación y platos emblemáticos. La experiencia incluye un menú promocional de $9.000 (sin bebidas), mientras que los primeros asistentes de cada fecha podrán acceder a una degustación de vinos de Estancia Mendoza, acompañada de una intervención artística.

Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben obtener su cupón de participación a través del enlace oficial . Luego, deberán realizar la reserva directamente con el bodegón seleccionado según la fecha del ciclo.

Opciones del menú:

Pastel de papas

Ñoquis con fileto (opción vegana)

Reservas: 261-5443663

Jueves 4 de diciembre – Cantina IMPSA

Dirección: Alsina 2351

Propuestas del menú:

Milanesa (carne o pollo): napolitana con papas, o con cebolla caramelizada y cheddar

Milanesa con papas o ensalada

Burger de zapallo con papas y ensalada (opción vegana)

Reservas: 261-7220969

Jueves 11 de diciembre – La Tía Rada

Dirección: Paso de los Andes 1298, esquina Francia

Cabe destacar que, este bodegón presenta la opción de un menú especial para celíacos, entre los cuales encontramos:

Pastas a elección (tallarines, ravioles, capeletines, canelones) con salsa fileto, boloñesa, blanca o mixta

Bondiola a la cerveza

Carne a la olla con papas al horno y salsa de champiñones (menú celíaco).

Por lo tanto, quienes deseen optar por este local, deberán hacer su reserva al: 261-7153074.

Jueves 18 de diciembre – Don Mateo Casa de Comidas

Dirección: Viamonte 198

En esta casa de comidas, se ofrecerán dos menús, con la opción celíaca:

Carne a la masa

Carne a la olla (menú celíaco) con papas “diablas”.

Entonces, quienes deseen visitar Don Mateo podrán reservar al: 261-2457090.