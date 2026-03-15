Un malviviente armado fue detenido en plena la vía pública de Godoy Cruz

El procedimiento se realizó durante la madrugada en calle Ingeniero Huergo. El sospechoso intentó descartar un revólver cuando fue interceptado por la Policía.

Policías aprehendieron al sujeto armado y lo pusieron a disposición de la Justicia.

Un malvivivente de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en Godoy Cruz, luego de que efectivos policiales le secuestraran un arma de fuego en la vía pública.

El hecho ocurrió pasada la medianoche cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre vestido con remera roja, quien se encontraba armado y acompañado por otro sujeto sobre calle Ingeniero Huergo, en las cercanías del barrio Palumbo.

Ante eso, fue desplazado personal de la Comisaría Séptima, que logró ubicar a los individuos señalados por el llamante. En ese momento, uno de ellos intentó descartar un arma de fuego arrojándola al suelo, maniobra que fue advertida por los uniformados.

El secuestro del arma de fuego Los efectivos secuestraron armamento, que resultó ser un revólver calibre 32, de color gris y sin número de fabricación visible. Ante esa situación, el sujeto que había intentado desprenderse del arma fue aprehendido en el lugar.