Los 13 partidos que Godoy Cruz tuvo que esperar para volver a sonreír en casa

El Tomba superó este sábado por 2 a 1 a Ferro y obtuvo su primera victoria desde que regresó al estadio Feliciano Gambarte.

Era el 7 de agosto de 2021. El fútbol argentino había regresado tras el parate por la pandemia, pero los hinchas aún no podían ir a sus estadios. La dirigencia de Godoy Cruz decidió jugar algunos partidos como local en el estadio Feliciano Gambarte, y no en el Malvinas Argentinas como acostumbraba en la época. El equipo entonces dirigido por Diego Flores derrotaba 2 a 1 al River de Gallardo mientras los socios lo miraban por televisión.

Pocos lo recuerdan, pero aquel partido fue ni mas ni menos que la última victoria del Tomba como local en el Bautista Gargantini, su casa, hasta hoy.

En junio de 2025 cumpliría el anhelo del hincha y culminaría las obras para volver a recibir partidos con público, pero el regreso no fue el esperado: 13 partidos tuvo que esperar para volver a ganar en ese estadio.

En el medio: eliminaciones de copa sudamericana, descenso, enojo de los hinchas, incidentes y un poco de aire: la victoria de este sábado por la tarde por 2 a 1 ante ferro, con goles de Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga.

godoy cruz vs ferro nahuel ulariaga (27) Alf Ponce Mercado / MDZ La racha que Godoy Cruz pudo cortar Todo se remonta al día del reestreno, el 17 de julio del año pasado. El Tomba ya había tenido su fiesta de regreso días antes y era hora de ratificarlo por los puntos, para que la fiesta sea total. El rival de turno era un necesitado Sarmiento, por entonces competidor en la zona caliente de la Liga Profesional. Fue empate 0 a 0 sin más alegrías que las que se vivieron fuera de la línea de cal. El entrenador Esteban Solari ya empezaba a estar seriamente discutido.

El segundo partido fue ante Gimnasia y Esgrima de La Plata el 7 de agosto. La última oportunidad del DT. El equipo se mostró apático, perdió 2 a 1 y en la semana Solari fue despedido y reemplazado por Walter Ribonetto.

La era Ribonetto empezó con duelos decisivos por Copa Sudamericana ante el exfinalista de Libertadores Atlético Mineiro. El 21 de agosto fue local y mostró otra cara, pero no le alcanzó. Perdió 1 a 0 y fue eliminado tras haber perdido también en Brasil.

Llegaría Vélez el 25 de agosto pasado. Una derrota sin atenuantes por 2 a 0 con un gran gol de Maher Carrizo de tiro libre y la sensación de que el equipo se comprometía seriamente en la tabla del descenso.

Septiembre no le sentaría bien al Tomba. El 9 igualó sin goles ante Barracas Central casi sin patear al arco.

El 21 de ese mes también sería empate ante Instituto. Cada vez se complicaba más.

El 5 de octubre y con la continuidad de Ribonetto en duda llegó el momento de enfrentar a Independiente, pero nuevamente no pudo salir del empate en 1. Lo que desembocaría en la salida del entrador tras un parate por fecha FIFA.

Sin Ribonetto y con el descenso apretando, la dirigencia tomó la decisión de contratar a Omar Asad e intentar dar la motivación necesaria. Debutó como local en un duelo por demás decisivo: San Martín de San Juan el 2 de noviembre. Clásico regional y rival más que directo por la permanencia. Debía ganar pero no pudo más que empatar. Un resultado que muchos leyeron como el principio del descenso.

La peor noche se produjo el 15 de noviembre del año pasado. Godoy Cruz enfrentó a Riestra buscando le milagro que no fue tal. Empate 1 a 1 y descenso a la segunda división. La postal de los hinchas tirados en el campo de juego lo dijo todo. Primera Nacional