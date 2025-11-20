Los Pumas cierran el año ante Inglaterra: cómo está el historial entre ambos
Luego de las victoria ante Gales y Escocia, Los Pumas jugarán frente a Inglaterra el domingo. Será el último test match del año para los de Felipe Contepomi.
Los Pumas cerrarán el 2025 este domingo, cuando visiten a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, uno de los más icónicos en el mundo del rugby. Los dirigidos por Felipe Contepomi, que vienen de remontarle un partido increíble a Escocia en el que revirtieron una desventaja de 21-0, se enfrentarán con una de las selecciones que más la complica.
El historial marca una clara ventaja para Inglaterra, que se impone con 23 triunfos ante solo 5 de Los Pumas, mientras que igualaron en una ocasión.
Te Podría Interesar
El dominio inglés no solo se nota en partidos amistosos, sino también en Copas del Mundo, donde se quedaron con la victoria en la edición de 1995 (24-18), 2011 (13-9), 2019 (39-10) y 2023 (27-10 en fase de grupos y 26-23 en el partido por el tercer puesto).
De todas maneras, Los Pumas pudieron hacer historia Twickenham, ya que consiguieron dos triunfos en dicho estadio. El primero de ellos fue en 2006 por 25-18, mientras que el último se dio en el 2022 con un ajustado 30-29.
Todos los partidos entre Los Pumas e Inglaterra
- 1981: Argentina 19 – 19 Inglaterra
- 1981: Argentina 6 – 12 Inglaterra
- 1990: Argentina 12 – 25 Inglaterra
- 1990: Argentina 15 – 13 Inglaterra
- 1990: Inglaterra 51 – 0 Argentina
- 1995: Inglaterra 24 – 18 Argentina (Mundial)
- 1996: Inglaterra 20 – 18 Argentina
- 1997: Argentina 20 – 46 Inglaterra
- 1997: Argentina 33 – 13 Inglaterra
- 2000: Inglaterra 19 – 0 Argentina
- 2002: Argentina 18 – 26 Inglaterra
- 2006: Inglaterra 18 – 25 Argentina
- 2009: Inglaterra 37 – 15 Argentina
- 2009: Argentina 24 – 22 Inglaterra
- 2009: Inglaterra 16 – 9 Argentina
- 2011: Argentina 9 – 13 Inglaterra (Mundial)
- 2013: Argentina 3 – 32 Inglaterra
- 2013: Argentina 26 – 51 Inglaterra
- 2013: Inglaterra 31 – 12 Argentina
- 2016: Inglaterra 27 – 14 Argentina
- 2017: Argentina 34 – 38 Inglaterra
- 2017: Argentina 25 – 35 Inglaterra
- 2017: Inglaterra 21 – 8 Argentina
- 2019: Inglaterra 39 – 10 Argentina (Mundial)
- 2022: Inglaterra 29 – 30 Argentina
- 2023: Argentina 10 – 27 Inglaterra (Mundial)
- 2023: Argentina 23 – 26 Inglaterra (Mundial)
- 2025: Argentina 12 – 35 Inglaterra
- 2025: Argentina 17 – 22 Inglaterra