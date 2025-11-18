El plantel de Los Pumas sufrió modificaciones para el choque ante Inglaterra

Los Pumas ya están en Londres a la espera del último test match del 2025, ante Inglaterra el próximo domingo a las 13.10 de la Argentina, en Twickenham. El equipo de Felipe Contepomi cierra la ventana de noviembre con el ranking necesario en la World Rugby para ser cabeza de serie en el Mundial de Australia 2027 .

Tras el triunfazo del último domingo ante Escocia, en Murrayfield, por 33 a 24 , el Seleccionado argentino de rugby encara la preparación para enfrentar a la Rosa, en un compromiso muy duro para terminar de confirmar el buen nivel del equipo durante el 2025.

De cara a ese compromiso, Los Pumas anunciaron un esperado regreso, el del tucumano Tomás Albornoz , que vuelve después de recuperarse de la lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo frente a los Springboks en Durban, el 27 de septiembre por el Rugby Championship .

Además del apertura, se sumarán al plantel para este encuentro Lucio Cinti y Franco Molina , al tiempo que dejarán la concentración Mateo Carreras , lesionado, y Efraín Elías , por decisión de Contepomi.

pumas Las modificaciones anunciadas por Los Pumas. Prensa Los Pumas

En esta gira europea, Los Pumas le ganaron a Escocia el pasado domingo y, el anterior, a Gales con un contundente 52 a 26.

Los Pumas, cabeza de serie

Con el triunfo del domingo, y en la antesala del duelo con los ingleses, Los Pumas confimaron su lugar como cabeza de serie en el Mundial de Australia 2027.

El próximo 3 de diciembre será el sorteo del certamen, y Los Pumas ya llegan con la tranquilidad de tener ese lugar de privilegio asegurado, que le permite no cruzarse con las máximas potencias del rugby desde el comienzo.

El Mundial de Australia se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027 y contará por primera vez con 24 selecciones.

En el ranking de World Rugby, Los Pumas están sextos, con 85.30 puntos. El primer lugar lo ocupa Sudáfrica con 93.06, seguida por Nueva Zelanda (91.35), Irlanda (89.93), Inglaterra (88.06) y Francia (86.95).