Un escocés sorprendió al tocar el Himno Argentino con la gaita en la previa del partido de Los Pumas

El músico escocés interpretó con la gaita el himno argentino en las calles del Edimburgo, antes de que el equipo de rugby local se enfrentara a Los Pumas.

El ex Puma Eliseo Branca compartió el video en sus redes sociales y se hizo viral.

El domingo, Los Pumas demostraron de qué están hechos al lograr remontar el partido contra Escocia. El equipo perdía 21 a 0 cuando, tras los cambios del Segundo Tiempo, se impuso en el estadio de Murrayfield de Edimburgo, con mucha más energía y ataques.

Pese a que parecía imposible, el seleccionado argentino pudo dar vuelta el match imponiéndose, finalmente, con un imbatible 33 a 24 en los últimos minutos del ST.

La victoria, que fue celebrada por el seleccionado y por los hinchas que los alentaban alrededor del mundo, aseguró la sexta posición del ránking, de cara al sorteo del Mundial.

Mirá el video del músico escocés tocando el Himno Argentino Un escocés sorprendió tocando la gaita con la camiseta argentina en la previa del partido de Los Pumas Como si fuera poco, previo a la victoria de Los Pumas como visitantes en el estadio del Reino Unido, se viralizó el video de un músico escocés interpretando con una gaita el mismísimo Himno Nacional Argentino, en las calles de Edimburgo.

Fue el ex Puma y jugador del Club Atlético de San Isidro (CASI), Eliseo Branca, quien subió el video en sus redes sociales, difundiendo el increíble momento y logrando que miles de argentinos pudieran ver al músico que, además, vestía la camiseta de Los Pumas y sostenía la bandera argentina.