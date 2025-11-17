AUH de Anses: de cuánto es el aumento y cuánto se cobra en diciembre

Anses actualizó los valores de la AUH con el incremento de diciembre y ya se conocen las cifras que cobrarán los titulares.

Anses confirmó el aumento de la AUH que regirá desde diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre un aumento del 2,42 por ciento en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La suba corresponde a la Ley de Movilidad, que ajusta los valores todos los meses según la inflación de dos meses atrás.

¿Cuánto se cobra en diciembre? Asignación Universal por Hijo: $97.993,42

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20

Asignación por Embarazo: $97.993,42 Como cada mes, Anses retiene un 20 por ciento del monto hasta que la persona titular presente la Libreta AUH, un trámite que acredita los controles de salud, vacunación y (en edad escolar) la asistencia a clases.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses El incremento del 2,42 por ciento se aplica según la Ley de Movilidad. Anses Requisitos para cobrar la AUH Los beneficios están destinados a familias que cumplen con ciertas condiciones: