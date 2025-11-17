AUH de Anses: de cuánto es el aumento y cuánto se cobra en diciembre
Anses actualizó los valores de la AUH con el incremento de diciembre y ya se conocen las cifras que cobrarán los titulares.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre un aumento del 2,42 por ciento en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La suba corresponde a la Ley de Movilidad, que ajusta los valores todos los meses según la inflación de dos meses atrás.
¿Cuánto se cobra en diciembre?
- Asignación Universal por Hijo: $97.993,42
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20
- Asignación por Embarazo: $97.993,42
Como cada mes, Anses retiene un 20 por ciento del monto hasta que la persona titular presente la Libreta AUH, un trámite que acredita los controles de salud, vacunación y (en edad escolar) la asistencia a clases.
Requisitos para cobrar la AUH
Los beneficios están destinados a familias que cumplen con ciertas condiciones:
- Los progenitores deben estar desocupados, trabajar sin registración o emplearse en el servicio doméstico.
- Los hijos no pueden trabajar, estar emancipados ni recibir otra prestación contemplada en la Ley de Asignaciones Familiares.
- Tanto adultos como menores deben ser argentinos y residentes del país; si son extranjeros, se exige 2 años de residencia.
- Deben cumplirse los controles sanitarios y de vacunación hasta los 4 años. Desde los 5 y hasta los 18, además de la salud, se debe acreditar asistencia escolar.
- La persona titular no puede ausentarse del país por más de noventa días corridos.
Aunque diciembre suele ser un mes clave por el cierre del año, Anses aún no publicó el calendario de pagos, por lo que la información sobre las fechas exactas se conocerá en los próximos días.