Anses: conocé el calendario de pagos del lunes 17 de noviembre
La Anses continúa este lunes 17 de noviembre con su cronograma: se acreditan prestaciones ordenadas por terminación de DNI.
La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este lunes continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, además del esquema contributivo de Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Todos los beneficios incorporan el aumento de 2,1% correspondiente a noviembre.
Quiénes cobran hoy, según la Anses
Una de las ayudas que la Anses activa hoy, según el calendario de pagos, es el pago de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para DNI terminados en 5. Bajo la misma terminación, SUAF (Asignación Familiar por Hijo) acredita haberes para titulares alcanzados por el régimen contributivo.
También se depositan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para DNI 5; en esa misma terminación se paga la AUE (Asignación Universal por Embarazo), completando el cuadro de cobros de la jornada.
Estos son los pagos que se cobran sin necesidad de la terminación del DNI:
Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre
Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre
Asignaciones Familiares de PNC: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre