Anses: conocé el calendario de pagos del lunes 17 de noviembre

La Anses continúa este lunes 17 de noviembre con su cronograma: se acreditan prestaciones ordenadas por terminación de DNI.

Anses continúa el calendario de pagos de este lunes 17 de noviembre con acreditaciones ordenadas por DNI.

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este lunes continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, además del esquema contributivo de Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Todos los beneficios incorporan el aumento de 2,1% correspondiente a noviembre.

Quiénes cobran hoy, según la Anses Una de las ayudas que la Anses activa hoy, según el calendario de pagos, es el pago de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para DNI terminados en 5. Bajo la misma terminación, SUAF (Asignación Familiar por Hijo) acredita haberes para titulares alcanzados por el régimen contributivo.

También se depositan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para DNI 5; en esa misma terminación se paga la AUE (Asignación Universal por Embarazo), completando el cuadro de cobros de la jornada.

abuelo, estafa Anses deposita jubilaciones, asignaciones y refuerzos según la terminación del documento. Shutterstock Estos son los pagos que se cobran sin necesidad de la terminación del DNI: