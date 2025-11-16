Calendario de pagos de Anses: quiénes comienzan a cobrar desde el martes 17 y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará el martes 17 de noviembre el calendario de pagos, ya que el lunes es feriado y no habrá acreditaciones. Este mes, las prestaciones llegan con un incremento del 2,08 por ciento, en línea con la inflación de septiembre informada por el Indec.

El ajuste responde a la Ley de Movilidad, que establece actualizaciones mensuales para evitar que jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sigan perdiendo poder adquisitivo. Además, en noviembre continúa el bono de 70 mil pesos, que se deposita de manera automática junto con el haber.

Este refuerzo corresponde a quienes perciben la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).