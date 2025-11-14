Con DNI en mano: enteráte si este viernes cobrás una de los beneficios de la Anses

Anses continúa este viernes 14 de noviembre su calendario de pagos. Hoy cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas asignaciones.

La Anses continúa este viernes 14 de noviembre su calendario de pagos, con beneficios que se acreditan según la terminación del DNI y con algunas prestaciones que siguen por tramos. Además, desde noviembre corre una suba del 2,1%, definida por la movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre (INDEC).

Qué se cobra este viernes según la Anses Una de las ayudas que Anses activa hoy es el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminados en 8 y 9. A su vez, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se pagan a los DNI finalizados en 4.

También se depositan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para DNI 4; con la misma terminación se abona la AUE (Asignación Universal por Embarazo), que completa el cuadro de cobros del día.

anses local godoy cruz (11).JPG Anses continúa el calendario de pagos del viernes 14 de noviembre ALF PONCE MERCADO / MDZ Otras ayudas que paga la Anses hoy viernes son:

Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre

Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones Familiares de PNC: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre Cómo es el aumento de noviembre La movilidad de noviembre replica la variación de precios de septiembre y fija un ajuste del 2,1% para las prestaciones previsionales. Se mantiene, además, el refuerzo extraordinario de $70.000 que eleva el ingreso efectivo de quienes perciben los haberes más bajos. Las asignaciones familiares y universales acompañan esta actualización.