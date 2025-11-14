Con DNI en mano: enteráte si este viernes cobrás una de los beneficios de la Anses
Anses continúa este viernes 14 de noviembre su calendario de pagos. Hoy cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas asignaciones.
La Anses continúa este viernes 14 de noviembre su calendario de pagos, con beneficios que se acreditan según la terminación del DNI y con algunas prestaciones que siguen por tramos. Además, desde noviembre corre una suba del 2,1%, definida por la movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre (INDEC).
Qué se cobra este viernes según la Anses
Una de las ayudas que Anses activa hoy es el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminados en 8 y 9. A su vez, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se pagan a los DNI finalizados en 4.
También se depositan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para DNI 4; con la misma terminación se abona la AUE (Asignación Universal por Embarazo), que completa el cuadro de cobros del día.
Otras ayudas que paga la Anses hoy viernes son:
Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre
Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre
Asignaciones Familiares de PNC: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre
Cómo es el aumento de noviembre
La movilidad de noviembre replica la variación de precios de septiembre y fija un ajuste del 2,1% para las prestaciones previsionales. Se mantiene, además, el refuerzo extraordinario de $70.000 que eleva el ingreso efectivo de quienes perciben los haberes más bajos. Las asignaciones familiares y universales acompañan esta actualización.
Estos son los montos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones:
- Jubilación mínima: $333.150,65. Con refuerzo, ningún jubilado cobra menos de $403.150,65
- Jubilación máxima: $2.241.788,48
- PUAM: $336.520,52
- PNC por invalidez o vejez: $303.205,46
- AUH: $95.752,80 brutos (se acredita el 80%: $76.602,24; 20% retenido hasta la libreta)
- AUE, Prenatal y Maternidad: actualizadas con la movilidad de noviembre (2,1%)
- Tarjeta Alimentar (se deposita junto con la prestación principal): un hijo $52.250, dos hijos $81.936, tres o más $108.062