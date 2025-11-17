Quini 6: así quedaron los premios del sorteo del 16 de noviembre

El Quini 6 tuvo una nueva edición y dejó vacantes las principales categorías. El pozo para el próximo sorteo supera los $11.700 millones.

El Quini 6 volvió a sortear este 16 de noviembre y, una vez más, dejó millones en juego. Pese a la expectativa, las principales modalidades quedaron vacantes y el pozo seguirá creciendo hacia el próximo sorteo del miércoles, que alcanzará los $11.700 millones.

Resultados Quini 6 En la primera categoría del Tradicional, salieron los números 03 – 14 – 17 – 21 – 39 – 42. El primer premio, de $1.263 millones, quedó vacante y seguirá acumulándose para el próximo sorteo. En el segundo premio hubo 75 ganadores que se llevaron $509.110 cada uno.

En La Segunda, la combinación ganadora fue 00 – 01 – 12 – 22 – 29 – 44. El primer premio, de $2.656 millones, también quedó vacante, sin apostadores que acertaran los seis números. El segundo premio entregó $38 millones y fue compartido por 17 jugadores, que cobraron $2,2 millones cada uno.

La modalidad Revancha presentó los números 02 – 07 – 10 – 20 – 22 – 26, y volvió a dejar un resultado similar: el primer premio, con un pozo de $6.568 millones, también quedó vacante. Esto hace crecer aún más el acumulado general.

La única categoría que tuvo ganadores fue el Siempre Sale, con la combinación 05 – 19 – 20 – 24 – 26 – 43. El pozo de $342 millones se repartió entre 17 jugadores, todos con cinco aciertos, por lo que cada uno cobrará $20.147.344.