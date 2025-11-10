Un hombre ganó el Quini 6 y llegó a cobrar un día antes de que venza el plazo

El hombre ganó el Quini 6 el pasado 27 de octubre y pasaron varios días hasta que finalmente se presentó en las últimas horas del plazo para cobrar el premio.

Un hecho increíble se dio en una agencia de El Bolsón, en Río Negro, luego de que un hombre ganara el Quini 6. El premio, que era para un único apostador, era de 2,3 millones de pesos. El hombre había ganado el pasado 27 de octubre y, luego de varias semanas, esta persona se presentó a reclamar su premio después de enterarse un día antes de que venza el plazo.

Según contó a Cecilia, la dueña del local donde apostó, al medio Cadena 3, este hombre llegó al lugar "sin saber nada" y "escuchó que había un nuevo millonario por la radio, pero no había podido venir antes porque tuvo problemas con el auto". El plazo para que reclamara este millonario premio era de 15 días, plazo que vencía este martes.

"Cuando mi empleada le pidió pasar a la oficina y le contamos, casi se desmaya. No lo podía creer", subrayó luego la dueña del local donde apostó. Allí, el hombre le había jugado a los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

Además, contó que había jugado el pasado 25 de octubre y que nunca revisó los números que habían salido ganadores. "No sabía nada, se enteró acá mismo. Quedó en shock, estaba muy nervioso, volvió al rato porque no lo podía asimilar".