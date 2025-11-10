Alerta por tormentas y viento Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para el sur provincial. Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.

Siguen las condiciones de inestabilidad en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas en el sur de Mendoza para este martes 11 de noviembre. Además, también se anuncia la concurrencia de viento Zonda.

Según el SMN, hay alerta amarilla en San Rafael durante la madrugada: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica”, señalaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Viento: durante la madrugada, se prevé la presencia de viento débil de Zonda desde las 7 h en toda la cordillera, afectando posteriormente a Malargüe y Valle de Uspallata, con ráfagas promedio de 40 km/h entre las 14 h y las 20 h. A partir de las 8 h, ingresará viento del sur en la zona Sur, alcanzando la zona Nordeste a las 11 h, con ráfagas promedio de 40 km/h. Se mantendrá durante toda la jornada y disminuirá hacia la medianoche.

durante la madrugada, se prevé la presencia de viento débil de desde las 7 h en toda la cordillera, afectando posteriormente a Malargüe y Valle de Uspallata, con ráfagas promedio de 40 km/h entre las 14 h y las 20 h. A partir de las 8 h, ingresará viento del sur en la zona Sur, alcanzando la zona Nordeste a las 11 h, con ráfagas promedio de 40 km/h. Se mantendrá durante toda la jornada y disminuirá hacia la medianoche. Nubosidad: la jornada amanece con los restos de la tormenta en la zona Sur, con lluvia en el sur del Valle de Uco y en La Paz. Mejora gradualmente desde las 11, con cielo despejado durante la tarde. Hacia la medianoche, cielo seminublado en la zona Este.

la jornada amanece con los restos de la tormenta en la zona Sur, con lluvia en el sur del Valle de Uco y en La Paz. Mejora gradualmente desde las 11, con cielo despejado durante la tarde. Hacia la medianoche, cielo seminublado en la zona Este. Alta Montaña: cielo despejado durante el día. Desde la medianoche, se espera nubosidad parcial en toda la cordillera de Mendoza. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes la jornada se presentará inestable, con nubosidad variable, tormentas aisladas y vientos moderados del sudeste. Se anuncia Zonda en precordillera y Malargüe. La mínima será de 17ºC y la máxima de 29ºC.