Alerta por tormentas, granizo y ráfagas de hasta 70 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para el sur mendocino. También se anuncian nevadas en cordillera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este lunes 10 de noviembre por tormentas de variada intensidad en el sur de Mendoza. Además, se anticipa mal clima en alta montaña.

Según el SMN, hay alerta amarilla en San Rafael y General Alvear: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

alerta tormentas El SMN emitió un alerta por tormentas para este lunes en el sur de Mendoza. Así estará el tiempo en Mendoza este lunes 10/11 Viento: circulación de viento leve desde el norte entre las 11 y las 21 en toda la provincia. En la zona Este, el viento podría continuar hasta el día 2 del día siguiente, siendo algo más moderado hacia La Paz. Se espera además viento Zonda leve en toda la cordillera provincial entre las 14 y las 20.

circulación de viento leve desde el norte entre las 11 y las 21 en toda la provincia. En la zona Este, el viento podría continuar hasta el día 2 del día siguiente, siendo algo más moderado hacia La Paz. Se espera además viento Zonda leve en toda la cordillera provincial entre las 14 y las 20. Nubosidad: amanecer semipúblico en Malargüe. Aumento de la nubosidad a partir del 13 en el Valle de Uco. Desde el 15, hay probabilidad de lluvia en el oeste del Valle de Uco, extendiéndose posteriormente al oeste de Gran Mendoza, Malargüe, el Valle de Uco y la zona sur durante la noche. No se descarta caída de granizo pequeño de forma aislada. Pronóstico para los próximos días en Mendoza El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia un lunes inestable, con nubosidad variable y tormentas aisladas, con poco cambio de la temperatura. También anticipa nevadas en cordillera; una mínima de 13ºC y una máxima de 21ºC.

pronóstico lunes El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza. Para el martes se esperan condiciones similares, aunque aumenta la temperatura y se espera la concurrencia de viento Zonda en precordillera. El miércoles vuelve a descender la máxima (llegaría a los 20ºC), aunque comienzan a mejorar las condiciones meteorológicas.