Atención: este lunes cuatro provincias están en alerta por granizo y lluvias

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Este lunes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a cuatro provincias del país: Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Las condiciones inestables se mantendrán durante la jornada con lluvias intensas y ráfagas de viento.

Según informó el organismo, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

En el resto de las provincias del país no rigen alertas meteorológicas, por lo que se espera un día con condiciones más estables, temperaturas templadas y cielo parcialmente nublado.