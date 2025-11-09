Alerta por tormentas en el oeste y sur del país: qué provincias están afectadas este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro.
Este domingo 9 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas que abarca amplias zonas del oeste y sur del país.
El fenómeno afectará a las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro, con precipitaciones y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.
De acuerdo con el organismo, las áreas serán afectadas por "tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser superados.
El SMN recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.