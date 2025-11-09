Alerta por tormentas en el oeste y sur del país: qué provincias están afectadas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas con ráfagas y posible granizo en el oeste y sur del país.

Este domingo 9 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas que abarca amplias zonas del oeste y sur del país.

El fenómeno afectará a las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro, con precipitaciones y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

De acuerdo con el organismo, las áreas serán afectadas por "tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser superados.