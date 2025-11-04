Alerta amarilla por tormentas severas e intensas ráfagas en Buenos Aires: a qué hora se larga con todo
En este martes 4 de noviembre rige un alerta de nivel amarillo por tormentas severas que afectará a gran parte de Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a sectores de al menos ocho provincias argentinas. La advertencia, vigente para este martes, incluye la totalidad de Buenos Aires y partes de Córdoba y Santa Fe.
De acuerdo al organismo, estas tormentas serán "de variada intensidad, algunas localmente fuertes". A su vez, "las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".
¿A qué hora hay alerta por tormentas en Buenos Aires?
En el caso de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el alerta se desarrollará en horas de la tarde.
¿Qué zonas de Buenos Aires están en mayor riesgo?
Localidades como Tandil, General Lamadrid, Las Flores, Saladillo, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Pinto, General Villegas y Guaminí, entre otras en la región pampeana, podrían verse seriamente afectadas.
Cabe mencionar que el lunes por la noche, Urdampilleta (Bolívar) y Daireaux ya sufrieron un temporal con calles anegadas, árboles caídos, techos dañados y cortes de luz, por lo que estas nuevas tormentas empeorarán su situación.
Pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
-
Martes inestable: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano, el día se presenta inestable con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70% durante la tarde. La temperatura máxima se pronostica en 25 grados, con viento predominante del norte. La inestabilidad persistirá, aunque con menor intensidad, hacia la noche.
Miércoles: Se espera una mejora temporal de las condiciones en CABA y alrededores, con un marcado descenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado.
Jueves: El ingreso de aire húmedo desde el norte podría reactivar la formación de tormentas, principalmente sobre el oeste del país.