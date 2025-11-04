Alerta amarilla por tormentas severas e intensas ráfagas en Buenos Aires: a qué hora se larga con todo

En este martes 4 de noviembre rige un alerta de nivel amarillo por tormentas severas que afectará a gran parte de Buenos Aires.

La tarde será el momento donde regirá el alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a sectores de al menos ocho provincias argentinas. La advertencia, vigente para este martes, incluye la totalidad de Buenos Aires y partes de Córdoba y Santa Fe.

De acuerdo al organismo, estas tormentas serán "de variada intensidad, algunas localmente fuertes". A su vez, "las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".

¿A qué hora hay alerta por tormentas en Buenos Aires? En el caso de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el alerta se desarrollará en horas de la tarde.

¿Qué zonas de Buenos Aires están en mayor riesgo? Localidades como Tandil, General Lamadrid, Las Flores, Saladillo, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Pinto, General Villegas y Guaminí, entre otras en la región pampeana, podrían verse seriamente afectadas.

Cabe mencionar que el lunes por la noche, Urdampilleta (Bolívar) y Daireaux ya sufrieron un temporal con calles anegadas, árboles caídos, techos dañados y cortes de luz, por lo que estas nuevas tormentas empeorarán su situación.