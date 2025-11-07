Continúa el alerta por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este viernes y durante los próximos días

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay alerta en distintas zonas de la provincia, incluido el Gran Mendoza.

Se anticipa una jornada inestable en distintas zonas de la provincia.

Según el SMN, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica”.

También detallaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

alerta tormentas El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes 7 de noviembre. El tiempo en Mendoza este viernes 7/11 Viento: se mantendrá viento leve del sur desde el amanecer hasta aproximadamente las 21, especialmente en zonas Norte, Este y Gran Mendoza.

Nubosidad: el día amanece con probabilidad de lluvias débiles en el Gran Mendoza y parte norte del Valle de Uco. Desde media mañana, mejora progresivamente la situación, manteniéndose cielo seminublado a nublado durante la jornada, especialmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, sin precipitaciones.

Alta Montaña: a partir de las 7/8 mejora notablemente el tiempo, manteniéndose estable durante el resto de la jornada. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este viernes estará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura. Se esperan lluvias en la mañana y precipitaciones en cordillera. La mínima será de 8ºC y la máxima de 24ºC.

pronostico viernes El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza. Para el sábado las condiciones continuarán similares, aunque se anticipan tormentas aisladas hacia la noche y nevadas en cordillera. La máxima asciende, llegando a los 26ºC.