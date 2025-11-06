El Este provincial fue la zona más afectada por la tormenta de lluvia y granizo

En los departamentos de San Martín , Lavalle y Santa Rosa se reportaron los episodios más severos, con lluvias acumuladas de entre 35 y 40 milímetros y granizo de variado tamaño. Los distritos más afectados fueron Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre, Colonia Lambaré, Tres Porteñas y el norte de Fray Luis Beltrán , en Maipú , donde las precipitaciones fueron acompañadas de ráfagas intensas y caída de granizo que dañó cultivos y provocó anegamientos en calles rurales.

En Lavalle también hubo lluvias con granizo en El Plumero, El Carmen y Gustavo André , mientras que en zonas rurales ubicadas al este de ese departamento y en el norte de Santa Rosa se registraron precipitaciones acumuladas de 30 milímetros , con sectores donde el agua cubrió caminos y zonas productivas.

En el Valle de Uco, Tupungato fue el distrito más afectado. Allí se contabilizaron 12 filtraciones de techos y el corte de la Ruta 86 , en la zona de Los Cerrillos , debido a la acumulación de agua. Las clases fueron suspendidas en los turnos vespertino y nocturno ante el anegamiento de calles. En total, se registraron 13 novedades en el departamento.

En tanto, en la Zona Sur , San Rafael reportó filtraciones en cinco viviendas, un árbol caído y una casa anegada , totalizando siete intervenciones. En el centro de Tupungato, Villa Bastías y La Arboleda , las lluvias alcanzaron los 35 milímetros , mientras que en Las Paredes y Cuadro Nacional , las precipitaciones llegaron a los 25 milímetros .

Desde Defensa Civil informaron que continuarán los relevamientos en las zonas afectadas, especialmente en el Este, donde la combinación de granizo y lluvia intensa volvió a impactar sobre áreas rurales y urbanas.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

De acuerdo con el pronóstico del Observatorio Climático de la UNCuyo (OVM), difundido por el meteorólogo Carlos Cavallero, el tiempo se mantendrá nublado e inestable durante lo que resta del jueves, con posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Para este viernes, se espera una jornada algo nublada y templada, con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 24°C.

En la alta montaña, se prevén nevadas débiles durante la madrugada, con una mejora de las condiciones hacia la mañana. El ambiente se mantendrá frío a moderado, con temperaturas extremas que oscilarán entre los -19°C y los 7°C.