El Este provincial fue la zona más afectada por la tormenta de lluvia y granizo
La tormenta de este jueves motivó 22 intervenciones de Defensa Civil en distintos departamentos de Mendoza. Los distritos del Este fueron los más golpeados.
Una fuerte tormenta con lluvia y granizo azotó la tarde de este jueves a Mendoza, provocando anegamientos, filtraciones en viviendas y la caída de árboles en distintas localidades. A raíz de eso, Defensa Civil tuvo 22 intervenciones, con los mayores daños concentrados en la Zona Este.
En los departamentos de San Martín, Lavalle y Santa Rosa se reportaron los episodios más severos, con lluvias acumuladas de entre 35 y 40 milímetros y granizo de variado tamaño. Los distritos más afectados fueron Alto Verde, El Romblón, 12 de Octubre, Colonia Lambaré, Tres Porteñas y el norte de Fray Luis Beltrán, en Maipú, donde las precipitaciones fueron acompañadas de ráfagas intensas y caída de granizo que dañó cultivos y provocó anegamientos en calles rurales.
En Lavalle también hubo lluvias con granizo en El Plumero, El Carmen y Gustavo André, mientras que en zonas rurales ubicadas al este de ese departamento y en el norte de Santa Rosa se registraron precipitaciones acumuladas de 30 milímetros, con sectores donde el agua cubrió caminos y zonas productivas.
En el Valle de Uco, Tupungato fue el distrito más afectado. Allí se contabilizaron 12 filtraciones de techos y el corte de la Ruta 86, en la zona de Los Cerrillos, debido a la acumulación de agua. Las clases fueron suspendidas en los turnos vespertino y nocturno ante el anegamiento de calles. En total, se registraron 13 novedades en el departamento.
En tanto, en la Zona Sur, San Rafael reportó filtraciones en cinco viviendas, un árbol caído y una casa anegada, totalizando siete intervenciones. En el centro de Tupungato, Villa Bastías y La Arboleda, las lluvias alcanzaron los 35 milímetros, mientras que en Las Paredes y Cuadro Nacional, las precipitaciones llegaron a los 25 milímetros.
Desde Defensa Civil informaron que continuarán los relevamientos en las zonas afectadas, especialmente en el Este, donde la combinación de granizo y lluvia intensa volvió a impactar sobre áreas rurales y urbanas.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
De acuerdo con el pronóstico del Observatorio Climático de la UNCuyo (OVM), difundido por el meteorólogo Carlos Cavallero, el tiempo se mantendrá nublado e inestable durante lo que resta del jueves, con posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.
Para este viernes, se espera una jornada algo nublada y templada, con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 24°C.
En la alta montaña, se prevén nevadas débiles durante la madrugada, con una mejora de las condiciones hacia la mañana. El ambiente se mantendrá frío a moderado, con temperaturas extremas que oscilarán entre los -19°C y los 7°C.