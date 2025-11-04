Granizo y techos volados: las impactantes imágenes de Bolívar luego de la tormenta

El temporal que azotó Bolívar dejó un panorama de postes caídos y calles anegadas. El intendente informó que no hay heridos por el momento.

Una fuerte tormenta y un temporal viento y granizo provocó severos daños en la ciudad bonaerense de Bolívar y en la localidad de Urdapilleta, ubicada a pocos kilómetros. El fenómeno comenzó cerca de las 23:30 del lunes y dejó un panorama de techos volados, postes caídos y calles anegadas.

La región se encontraba bajo una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional durante la tarde, lo que permitió a los vecinos tomar precauciones. Sin embargo, la magnitud del temporal superó las previsiones. Las lluvias llegaron desde el norte de La Pampa, en la zona de General Acha, donde se registraron granizos del tamaño de pelotas de tenis.

13 familias evacuadas: los resultados del temporal El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, confirmó que no hubo heridos. "Fue una especie de milagro que eso no suceda", dijo en diálogo con Diario La Mañana. En declaraciones a A24, informó que hay 13 familias evacuadas y otras 20 autoevacuadas, principalmente en Urdapilleta, donde viven unas 4.000 personas.

Urdapilleta, asimismo, fue la más afectada: se registraron voladuras de techos en unas 40 viviendas, caída de 120 postes de luz y numerosos árboles que bloquearon caminos rurales. El club Torrecita sufrió el derrumbe de una de sus paredes, lo que dejó inutilizadas las instalaciones deportivas.

Personal municipal, Defensa Civil, Bomberos y agentes de la Policía Bonaerense trabajaron durante la madrugada para liberar accesos, asistir a los damnificados y restablecer el suministro eléctrico.