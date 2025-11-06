Lluvia y granizo en Mendoza: cuáles son las zonas más afectadas

Tal como indicaba el pronóstico del tiempo antes de las 17, una tormenta de agua y granizo sorprendió a vecinos y turistas de Mendoza . Desde Contingencias Climáticas habían adelantado en el informe meteorológico una jornada de mal tiempo en toda la provincia que obligó el cierre del Paso a Chile desde las 14.

Según la información publicada por Defensa Civil, cerca de las 18 se registraron lluvias moderadas en el centro de Maipú, Gutiérrez y Coquimbito, y lluvias importantes en el centro de Tupungato.

Las tormentas más intensas se concentraron en La Carrera y Los Cerrillos de Tupungato. También la tormenta afectó la zona del embalse El Carrizal.

En Maipú, los distritos más castigados son Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio. “La tormenta se dirige a San Roque, Palmira y el centro de San Martín, La Colonia y el centro de Junín. Es probable que se origine granizo ”, detallaron desde Defensa Civil.

Según la información oficial, a partir de las 15 ingresó un frente con viento del sur, que comenzó por la zona Sur y avanzó hacia el Noreste. “Este fenómeno se intensificará alrededor de las 20, con velocidades promedio de entre 45 y 50 km/h, hasta las 4 del viernes en la zona Este”, indicó el reporte de Defensa Civil.

“Desde las 18 se intensificarán las precipitaciones en el Valle de Uco, y se extenderán hacia la zona Este. Con el ingreso del viento Sur entre las 20 y las 21, se potenciará la convección, con tormentas en gran parte de la provincia. No se descarta la caída de granizo en el Valle de Uco y zona Este, con probabilidades de tormentas importantes”, agregó.

Video: tené en cuenta estas recomendaciones

Recomendaciones Ante Una Tormenta

Pronóstico del tiempo

El viernes, se mantendrá viento leve del sur desde el amanecer hasta aproximadamente las 21, especialmente en zonas Norte, Este y Gran Mendoza. Amanecerá con probabilidad de lluvias débiles en el Gran Mendoza y parte norte del Valle de Uco. Desde media mañana, mejorará progresivamente la situación, manteniéndose el cielo seminublado a nublado durante la jornada, especialmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, sin precipitaciones.

El sábado, el cielo estará seminublado en la mañana en la zona Sur. Desde el mediodía se extenderá la nubosidad hacia el Valle de Uco y Gran Mendoza. Desde las 16, hay probabilidad de lluvias en Malargüe, y el Valle de Uco. Hacia la noche y madrugada, afectarían también San Rafael con precipitaciones débiles. No se descarta caída de granizo pequeño en Malargüe y San Rafael durante la noche.