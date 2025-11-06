Mendoza en alerta naranja: a qué hora podrían darse las tormentas severas

Este jueves 6 de noviembre, Mendoza tendrá condiciones inestables. El SMN emitió dos alertas —amarilla y naranja— por tormentas, viento y probable caída de granizo. Se recomienda precaución al circular y estar atento a nuevas actualizaciones oficiales.

Según el pronóstico , sigue la inestabilidad en la provincia, con lloviznas durante toda la jornada. La temperatura máxima será de 24° y la mínima de 12°. En la zona cordillerana continuarán las nevadas y se esperan condiciones complicadas para cruzar el Paso Internacional.

Desde las 19, las lluvias serán más intensas en toda la provincia, y por eso el SMN emitió dos alertas meteorológicas: la primera de nivel amarillo y la segunda de nivel naranja .

El SMN mantiene alerta amarilla para Malargüe y el oeste de Las Heras. En esas zonas, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente”.

Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

El resto de la provincia (Gran Mendoza, Valle de Uco y departamentos del este) está bajo alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes. El SMN advierte que “el área será afectada por tormentas fuertes, con precipitaciones abundantes en muy cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.

En estos sectores, los acumulados podrían llegar a 30–50 milímetros, con registros superiores de forma localizada