¡Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina!

¡Independiente Rivadavia jugó el partido más importante de su historia, estuvo a la altura y lo ganó! La Lepra le dio al fútbol mendocino su primera estrela a nivel nacional. Enuna final para el infarto, en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto , el Azul del Parque se quedó con la final de la Copa Argentina , tras derrotar a Argentinos Juniors en los penales, después del empate 2 a 2 en los 90 .

Nicolás Ramírez fue el árbitro del partido y expulsó a Alejo Osella y Maxi Amarfil, por lo que Independiente terminó con 9.

El encuentro comenzó con mucha intensidad, con la mismo que transmitía el público de ambos equipos. Fue la Lepra , en ese empuje incial, la que antes del minuto tuvo una ocasión clara. Después de un buen movimiento de Arce, Matías Fernández no pudo rematar bien y Romero se quedó con ese primer intento.

A los 8, el equipo de Berti llegó al gol. Un centro de Osella, al segundo palo, sobró a Chiquito Romero y Arce no perdonó con un certero cabezazo a la red. Gol y ventaja rápida para el Azul.

Después del tanto del paraguayo, el equipo de Nico Diez intentó adelantarse en busca de la igualdad, pero le costó generar juego con sus jugadores más creativos. Y la Lepra esperaba con el equipo bien plantado.

Recién a los 22 minutos, Argentinos tuvo una clara con un pase fantástico de López Muñoz a Molina, pero el 9 estaba adelantado. De todas maneras, Centurión había reaccionado con una gran atajada.

De ahí hasta el final de la primera mitad parecía que el encuentro empezaba a plantearse con la Lepra esperando y con Argentinos tratando de atacar, con el dominio de pelota.

A los 41, cuando Hernán López Muñoz ya era definitivamente la manija del Bicho, Maxi Amarfil lo bajó cerca del área y vio la segunda amarilla. El volante, por imprudente, dejó a su equipo con uno menos.

A pesar de ellos, nada cambió y al entretiempo se fueron con el marcador 1 a 0 para el conjunto de Berti, que se estaba quedando con la Copa.

En el entretiempo, Diez metió mano en el equipo y propuso dos cambios ofensivos. Definitivamente, con el hombre de más y con la desventaja, Argentinos lo fue a buscar con todo. La Lepra empezó a resistir, a la espera de una contra.

En medio de la presión, el Azul sacó una contra perfecta y puso el 2 a 0 con una gran definición de Matías Fernández. Pero esa alegría duró poco, porque con una gran definición, Lescano puso el 2 a 1 parcial. La final no estaba cerrada.

Los minutos finales fueron para aguantar el resultado con uñas y dientes. Argentinos presionó siempre, el Azul, con 10 hacía lo que podía. Para colmo, salió lesionado Ezequiel Centurión e ingresó Gonzalo Marinelli y la Lepra se quedó con 9, por la expulsión de Osella.

En ese contexto, Argentinos aprovechó una de las últimas y llegó al empate en tiempo de descuento, gracias a una definición de Godoy. Desde ese momento, hasta el final, se jugo prácticamente en el área de la Lepra, que con 9 no podía salir del fondo. Pero lo aguantó y la final se definió desde los 12 pasos.

En los penales, Gonzalo Marinelli tapó el remate de Tomás Molina y lo definió Villa para el 5 a 3 definitivo. ¡La Lepra es campeón!

