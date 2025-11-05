Alfredo Berti vs. Argentinos Juniors: el tremendo dato que ilusiona al hincha de la Lepra
En la previa de la final, hay un dato que tiene que ver con Alfredo Berti, DT de la Lepra, que tiene que ver con Argentinos y que ilusiona al hincha.
Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors este miércoles desde las 21.10 en Córdoba. El estadio de Instituto será el escenario de la final de la Copa Argentina, que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
La Lepra llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River Plate. Ahora, en la definición estará enfrente nada menos que el Bicho de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez.
Argentinos Juniors, con Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Tomás Molina, entre otros, es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en la Argentina, sin dudas. Pero hay un dato histórico que juega a favor de Independiente Rivadavia en la previa de la final.
Los números de Berti vs. Argentinos Juniors
Alfredo Berti, que fue DT de Argentinos Juniors desde agosto de 2017 a septiembre de 2018, tiene una racha muy positiva frente al Bicho dirigiendo a Independiente Rivadavia.
El santafesino jamás perdió ante los de La Paternal dirigiendo a la Lepra. Fueron 4 enfrentamientos, con 3 triunfos del Azul y un empate.
Los 4 juegos, uno por uno
El 11 de junio de 2017, la Lepra recibió a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini por la Primera Nacional. Fue triunfo azul por 2 a 1, con goles de Mauro Cerutti y Diego Cardozo. La particularidad de ese partido es que en el banco del Bicho, dirigido por Gabriel Heinze, estaban Alexis MacAllister y Nicolás González, actuales futbolistas de la Selección argentina.
Tiempo después, el 2 de diciembre de 2024, Berti volvió a enfrentar a Argentinos Juniors dirigiendo a la Lepra y en el Gargantini. Esta vez, en Primera. Otra vez el resultado fue 2 a 1 a favor del Azul, con tantos de Luis Sequeira y Victorio Ramis.
El tercer choque "Berti-Bicho" fue en La Paternal. Finalizó 0 a 0. Se jugó el 24 de febrero del 2025.
El último y recordado partido fue hace poco más de dos meses, el 30 de agosto de 2025. La Lepra derrotó a Argentinos Juniors 2 a 1, otra vez, en el Gargantini, con tantos de Matías Fernández y Fabrizio Sartori.
¿Seguirá hoy la racha de Alfredo Berti ante el Bicho? Ojalá.