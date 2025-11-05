Alfredo Berti vs. Argentinos Juniors: el tremendo dato que ilusiona al hincha de la Lepra

Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors este miércoles desde las 21.10 en Córdoba . El estadio de Instituto será el escenario de la final de la Copa Argentina , que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez .

La Lepra llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River Plate. Ahora, en la definición estará enfrente nada menos que el Bicho de La Paternal , dirigido por Nicolás Diez.

Argentinos Juniors, con Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Tomás Molina, entre otros, es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en la Argentina, sin dudas. Pero hay un dato histórico que juega a favor de Independiente Rivadavia en la previa de la final.

Alfredo Berti , que fue DT de Argentinos Juniors desde agosto de 2017 a septiembre de 2018, tiene una racha muy positiva frente al Bicho dirigiendo a Independiente Rivadavia.

El santafesino jamás perdió ante los de La Paternal dirigiendo a la Lepra. Fueron 4 enfrentamientos, con 3 triunfos del Azul y un empate.

Los 4 juegos, uno por uno

El 11 de junio de 2017, la Lepra recibió a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini por la Primera Nacional. Fue triunfo azul por 2 a 1, con goles de Mauro Cerutti y Diego Cardozo. La particularidad de ese partido es que en el banco del Bicho, dirigido por Gabriel Heinze, estaban Alexis MacAllister y Nicolás González, actuales futbolistas de la Selección argentina.

Tiempo después, el 2 de diciembre de 2024, Berti volvió a enfrentar a Argentinos Juniors dirigiendo a la Lepra y en el Gargantini. Esta vez, en Primera. Otra vez el resultado fue 2 a 1 a favor del Azul, con tantos de Luis Sequeira y Victorio Ramis.

El tercer choque "Berti-Bicho" fue en La Paternal. Finalizó 0 a 0. Se jugó el 24 de febrero del 2025.

El último y recordado partido fue hace poco más de dos meses, el 30 de agosto de 2025. La Lepra derrotó a Argentinos Juniors 2 a 1, otra vez, en el Gargantini, con tantos de Matías Fernández y Fabrizio Sartori.

¿Seguirá hoy la racha de Alfredo Berti ante el Bicho? Ojalá.