Alfredo Berti: "Tenemos mucho deseo de quedar en la historia del club"

El DT de la Lepra, Alfredo Berti, habló en la previa de la final de la Copa Argentina y manifestó su sueño de quedar en la historia del club.

Este miércoles por la noche la Lepra de Alfredo Berti va por su primera estrella a nivel nacional. Independiente Rivadavia enfrenta desde las 21.10 a Argentinos Juniors, en la cancha de Instituto de Córdoba, por la final de la Copa Argentina 2025, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Se trata, sin dudas, del partido más importante de la historia del fútbol mendocino, ya que el Azul del Parque está a 90 minutos de poder sumar la primera estrella a nivel nacional para un equipo de la provincia.

Su entrenador, el responsable de este presente de la Lepra, habló en la previa del encuentro y sentenció: "El aporte que uno le puede haber dado es haberle hablado a los chicos de lo que es el club, Independiente es un club que muchos años ha luchado para estar en esta divisional. En la Copa Argentina, fueron pasando las fases y ahora tenemos mucho deseo de quedar en la historia del club".

Al mismo tiempo, contó las características principales de su equipo: "Somos un equipo muy ordenado, que conoce la manera en que jugamos. Hace tiempo que estamos juntos y la verdad que tenemos jugadores importantes para la pelota detenida y eso también lo tratamos de aprovechar".

"Argentinos es un equipo que también tiene un estilo definido, que tiene una propuesta de juego. En este año y medio en el que estamos en el club nos enfrentamos tres veces y le hemos ganado dos y hemos empatado una, así que eso también es un buen aliciente para nosotros", manifestó sobre el rival de esta noche.