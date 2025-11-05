Video: el momento terriblemente incómodo que vivió Ancelotti en un foro de técnicos en Brasil

Carlo Ancelotti fue invitado a participar en el Foro Brasileño de Entrenadores de Fútbol en Río de Janeiro y allí vivió una situación insólita.

El pasado martes por la noche, Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, fue invitado a participar en el Foro Brasileño de Entrenadores de Fútbol en Río de Janeiro. Todo iba de maravillas, hasta que en un momento de la noche, el histórico entrenador italiano vivió un momento incómodo al escuchar fuertes críticas desde el escenario sobre su llegada a la Canarinha y también estuvo a centímetros de los que lo cuestionaron.

Emerson Leao, arquero campeón del mundo en 1970, y Oswaldo de Oliveira, entrenador de extensa trayectoria en el Brasileirao y campeón del Mundial de Clubes 2012 con Corinthians, mostraron su descontento con la decisión de la CBF de contratar al ex Real Madrid y ni siquiera su presencia, frenó a ambos a la hora de hablar, a tal punto que el medio Globo Esporte tituló “Lo avergonzaron".

Las fuertes críticas de Emerson Leao y Oswaldo de Oliveira a Carlo Ancelotti En primer lugar, el arquero fue quien habló en el escenario y lanzó: "Siempre dije que no me gustan los entrenadores extranjeros en mi país. Antes yo decía que no soportaba y no soportaría entrenadores extranjeros. Sabes que ya lo he dicho y no miento, no cambio mi opinión".

“En todo esto hay un culpable: nosotros. Nosotros, los entrenadores, somos culpables de la invasión de otros entrenadores que no tienen nada que ver con esto. No estamos hablando de nombres, no estamos hablando de nacionalidad. Estamos hablando de nuestro error", agregó en un auditorio que estaba lleno de gente.