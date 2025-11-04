El ultimátum de Ancelotti a Neymar de cara a Brasil en el Mundial 2026: "De ninguna manera voy a llevar a un..."

Carlo Ancelotti volvió a dejar afuera de la convocatoria a Neymar y le mandó un terminante mensaje con lo que debe hacer si desea jugar el Mundial 2026.

Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de la Selección de Brasil para la fecha FIFA de noviembre y la noticia más fuerte es la nueva ausencia de Neymar. En ese contexto, el histórico DT dejó en claro los motivos por los que no tiene en cuenta al actual jugador del Santos desde su asunción en el Scratch y le dejó un ultimátum de cara al Mundial 2026.

Como se volvió costumbre desde su llegada, el exentrenador de Real Madrid brindó una conferencia de prensa para anunciar a los futbolistas convocados en vistas a los amistosos ante Senegal y Túnez. La no citación del crack brasileño fue el principal foco de preguntas y el italiano fue tajante con lo que debe hacer para volver a ser considerado.

El tajante mensaje de Ancelotti a Neymar de cara al Mundial 2026 luego de otra ausencia en Brasil "He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, explicó Ancelotti, reiterando los motivos por los que todavía no tuvo a Ney en su consideración.

Ancelotti Carlo Ancelotti desató debate en Brasil con su frase sobre la “obligación” de ganar el Mundial. EFE Más allá de esa primera declaración, el técnico de Brasil le guiñó el ojo al ex Barcelona y PSG y manifestó que, si se pone a punto, será una fija en la lista de la Selección para el certamen que se jugará en siete meses en Estados Unidos-México-Canadá. “No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, afirmó.

Si bien no deja de llamar la atención la ausencia de Neymar en la Canarinha, lo cierto es que la decisión de Ancelotti se justifica con los reiterados problemas físicos que viene sufriendo el 10 del Santos previo a cada convocatoria y que le impiden estar al 100%. De hecho, el último fin de semana regresó a las canchas luego de 45 días de inactividad producto de una lesión. Así, será difícil que vuelva a ser considerado en la Selección.