La respuesta de Gustavo Costas a la oferta de renovación de contrato que le hizo de Milito: "Tenemos que..."

Diego Milito, presidente de Racing, confirmó que le ofrecieron continuar al frente del equipo y Gustavo Costas no tardó en marcar su postura.

Costas, Milito y Saja a principios de año. El DT habló tras la oferta del presidente de Racing y dejó una frase elocuente apuntando a 2026.

Diego Milito confirmó lo que muchos en Avellaneda sospechaban: Racing quiere que Gustavo Costas siga al mando en 2026. El presidente académico, en la previa del duelo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, contó en TNT Sports que la dirigencia ya le ofreció renovar el vínculo.

“Estamos muy contentos con nuestro entrenador y le hemos ofrecido continuar un año más. No nos conformamos, pero estamos muy satisfechos”, expresó Milito, que también valoró la campaña copera pese a la eliminación ante Flamengo. “Me siento orgulloso de cómo nos representaron. Perdimos por la mínima contra una potencia superior, pero este es el camino”, agregó.

Diego Milito confirmó el futuro de Gustavo Costas en Racing La respuesta del entrenador no tardó en llegar. Agradecido, pero con los pies sobre la tierra, aceptó el reconocimiento y apuntó a lo que viene. "Le agradecí de corazón a Diego (Milito) que me haya ofrecido continuar y ahora tenemos que poner la vara más alta", soltó.

Además, dejó un mensaje claro para puertas adentro del club, buscando mantener la unión tras la frustración en semifinales: “Tenemos que estar todos juntos, es una boludez dividirnos”.