La decisión de Úbeda con Edinson Cavani para el Superclásico, a 50 días de su último partido
Este martes por la tarde, Boca comenzará a preparar el duelo clave ante River con una certeza sobre la situación de Edinson Cavani. ¿Llega al Súper?
Luego del 2-1 agónico ante Estudiantes, el foco de Boca pasó a estar en el partido del próximo domingo a las 16:30 ante River, en un Superclásico en la Bombonera que será definitorio. Y como es habitual en cada arranque de semana desde hace ya un tiempo, la principal incertidumbre en el Xeneize pasa por la situación física de Edinson Cavani.
Cavani no juega desde la fecha 8 y se viene el Superclásico
Es que el Matador, de un 2025 marcado por las incontables lesiones, todavía no se recuperó totalmente de la fuerte molestia que sufrió en el psoas derecho y lleva más de un mes y medio sin entrenarse a la par del grupo: su último partido fue el 14 de septiembre, en el 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 8.
Si bien en el medio fue al banco de suplentes en la goleada 5-0 ante Newell's del 5 de octubre en la Bombonera, donde no sumó minutos, lo cierto es que después de ese partido se resintió de la misma lesión y ya acumula 50 días sin jugar (en el Superclásico van a ser 56).
La decisión de Úbeda con el Matador de cara al duelo clave con River
No obstante, este martes por la tarde el plantel retomará los entrenamientos con una certeza sobre Cavani. Según confirmó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de Boca en TyC Sports, el delantero uruguayo de 38 años estará entre los convocados para el duelo trascendental con River, clave pensando en la tabla anual y la lucha por entrar a la Copa Libertadores de manera directa.
La idea es que el referente del Xeneize se sume a la par de sus compañeros lo antes posible para ponerse a tono tanto de lo físico como de lo futbolístico, aunque difícilmente -por no decir imposible- sea parte del equipo titular que pondrá Claudio Úbeda el domingo: en el mejor de los casos, esperará en el banco con la chance concreta de ingresar en el complemento. Si el Matador completa una buena semana, no hay dudas de que sumará minutos.