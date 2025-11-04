A Cristiano Ronaldo le preguntaron si Messi es mejor que él y no dudó: "No quiero ser humilde..."

Cristiano Ronaldo fue consultado nuevamente por la eterna comparación con Lionel Messi y, fiel a su estilo, respondió con una contundente frase. Qué dijo.

Ronaldo volvió a hablar de su eterna rivalidad con Messi y fue contundente.

Al no haber una verdad absoluta, el debate sobre quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedará instalado por siempre. Para colmo, la discusión volvió a encenderse luego de la última entrevista que brindó el legendario delantero portugués, donde fue contundente cuando le preguntaron por la eterna rivalidad con el astro argentino.

En un adelanto de la nota exclusiva que saldrá este martes con el reconocido periodista Piers Morgan, el jugador del Al Nassr volvió a ser consultado por su histórica competencia con la Pulga por ser el mejor de la historia y, fiel a su estilo, respondió sin filtró con una tajante frase que dio que hablar.

La tajante frase de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Messi es mejor que él "Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?", le preguntó el presentador británico. Sin pensarlo mucho, Ronaldo soltó: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".

Siguiendo ese hilo de la conversación, Morgan también le recordó unas viejas declaraciones de Wayne Rooney, ídolo del Manchester United y excompañero del Bicho en su etapa por el club, donde el atacante inglés aseguró que la Pulga estaba muy por encima del Bicho en la comparación. "No me supone ningún problema", lanzó.