Cristiano Ronaldo volvió a convertir en la victoria del Al-Nassr: ¿a cuánto quedó de los 1000 goles?

Cristiano Ronaldo convirtió un tanto en la victoria del conjunto árabe por 2-0 sobre el Hazem y quedó muy cerca de alcanzar los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo marcó en la victoria del Al-Nassr y quedó muy cerca de los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en alcanzar los 950 goles en su carrera con el anotado ante el Hazem que sentenció el triunfo del Al Nassr, en la sexta jornada de la Liga de Arabia Saudí.

El exjugador del Real Madrid, de 40 años, marcó un nuevo tanto en el minuto 88, en un contraataque dirigido por Wesley por la derecha que vio la llegada del astro luso que envió, de primeras, la pelota al fondo de la red.

El gol de Cristiano Ronaldo para llegar a los 950 goles El gol número 950 de Cristiano Ronaldo en su carrera Cristiano Ronaldo acumula 950 goles en su carrera: 5 con el Sporting, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con el Juventus y, por ahora, 106 con el Al Nassr a los que hay que añadir los 143 con la selección de Portugal.

El tanto de Cristiano certificó el triunfo del Al Nassr que previamente había encarrilado el también portugués Joao Felix, de cabeza, ras un centro de Ayam Yahya.

El cuadro de Jorge Jesus lidera la clasificación de la Liga de Arabia Saudi con seis triunfos en los seis compromisos disputados hasta el momento. Puntaje ideal para el Al-Nassr que le sigue sacando diferencias al Al-Ittihad y Al-Hilal.