La revelación de Javier Mascherano al referirse al nuevo contrato de Messi con Inter Miami: "Hacía rato que..."

Luego de la victoria 3-1 ante Nashville, Javier Mascherano contó detalles sobre cómo se gestó la renovación de Lionel Messi y dejó una sorpresiva confesión.

Mascherano dio precisiones de lo que se sabía puertas adentro sobre la renovación de Messi en EE.UU.

Con un doblete de Lionel Messi, que antes del partido recibió el Botín de Oro de la MLS, Inter Miami venció 3-1 a Nashville SC en el Chase Stadium y arrancó la fase de playoffs con el pie derecho. Todo esto, en el primer partido del 10 luego de haber anunciado su renovación con las Garzas hasta fines de 2028.

Como no podía ser de otra manera, las preguntas a Javier Mascherano fueron direccionadas hacia la continuidad de la Pulga en suelo estadounidense. Y lejos de esquivar el tema, el DT del elenco del sur de Florida reveló cómo se gestó el nuevo contrato del astro argentino por las próximas tres temporadas.

Qué dijo Javier Mascherano sobre la renovación de Messi con Inter Miami "El club y Leo decidieron hacerlo antes de empezar los playoffs con el sentido de que ya no se pregunte demasiado sobre eso y enfocarnos más en lo deportivo", comentó en primera instancia el Jefecito.

Mascherano habló sobre la renovación de Messi con Inter Miami y reveló que "hace rato estaba acordada". Mascherano habló sobre la renovación de Messi con Inter Miami y reveló que "hace rato estaba acordada". Video: AS USA Latino Enseguida, el técnico dejó en claro que no era un tema que le haya generado incertidumbre en el último tiempo porque ya sabía el desenlace final: "Esto hacía rato que estaba acordado, simplemente se le dio un marco oficial. En la interna nuestra estábamos completamente tranquilos de que, pese a que no era oficial, eso ya estaba rubricado. No nos cambió demasiado", reveló. "Es bueno porque todo lo que se genera alrededor de Leo se agiganta", sentenció Mascherano.