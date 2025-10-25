El insólito enojo de Gallardo con Juanfer Quintero tras su remate al palo: qué se dijeron en pleno partido

A Marcelo Gallardo no le gustó el tiro lejano de Juanfer Quintero que casi termina en gol y hubo grandes reproches de ambos lados.

Si bien el foco quedó puesto en la durísima eliminación de River en semifinales de la Copa Argentina luego de caer por penales ante Independiente Rivadavia, la noche en el Mario Alberto Kempes dejó varias aristas importantes para desarrollar. Y claro, casi todas tuvieron como protagonista principal a Marcelo Gallardo.

Más allá de la toma de decisiones que hicieron ruido durante la fatídica noche en el Mario Alberto Kempes (como el cambio de Maxi Salas por Miguel Ángel Borja en el entretiempo), el Muñeco también tuvo un picante cruce con Juan Fernando Quintero.

A los 27 minutos del primer tiempo, el enganche colombiano recibió la pelota en tres cuartos de cancha y, tras acomodarse hacia su pierna zurda, decidió probar de al arco. Su disparo lejano estalló el palo izquierdo de Ezequiel Centurión y marcó la primera jugada clara del Millo en el match, pero de todas formas generó el sorpresivo enojo de Napoleón que desató un inesperado reclamo.

El fuerte reclamo de Marcelo Gallardo a Juanfer y la respuesta del colombiano El reclamo de Gallardo a Juanfer Quintero en pleno River-Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. El reclamo de Gallardo a Juanfer Quintero en pleno River-Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. Video: TyC Sports Las cámaras de la transmisión oficial captaron el intercambio: Gallardo le pidió que se asociara más con sus compañeros, mientras que Juanfer intentaba justificar su decisión. “¡Dale, dale! ¡Dejate de romper los huevos!", le gritó el entrenador. El 10 de River no se quedó callado y respondió indignado: “¡Una pateé!”.