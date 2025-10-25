El llamativo gesto de Jorge Brito tras la durísima eliminación de River de la Copa Argentina: ¿respuesta a una bomba de Gallardo?

Luego de la derrota ante I. Rivadavia, Jorge Brito tuvo un inusual accionar que abrió nuevas sospechas de un posible cortocircuito con Marcelo Gallardo.

River no para de recibir golpes de nocaut en un 2025 que ya se transformó en paupérrimo desde el punto de vista futbolístico. La dura eliminación por penales ante Independiente Rivadavia luego del 0-0 en los 90' le arrebató una nueva chance al Millonario de meterse en una definición y, sobre todo, le cerró una de las últimas vías de clasificación a la Copa Libertadores.

La derrota en Córdoba dejó prácticamente en shock a Marcelo Gallardo, al que ya los hinchas pusieron bajo la lupa hace rato más allá de ser uno de los entrenadores, sino el más, importante en la historia del club de Núñez. Y para colmo, en el último tiempo también empezaron a haber chispazos entre el DT y Jorge Brito.

El gesto de Jorge Brito con el plantel de River tras la eliminación de la Copa Argentina Dicho sea de paso, el presidente de River estuvo presente en el Mario Alberto Kempes y, tras quedar out de la Copa, tuvo un gesto inusual y que llamó mucho la atención: esperó hasta último momento al plantel y saludó a cada jugador con un cálido abrazo antes de que se subieran al micro para irse del estadio. También hizo lo propio con el cuerpo técnico, incluido Napoleón.

Jorge Brito le dio su apoyo al plantel de River tras la eliminación ante Independiente Rivadavia. Jorge Brito le dio su apoyo al plantel de River tras la eliminación ante Independiente Rivadavia. Video X: Juan Cortese La polémica declaración de Gallardo en conferencia de prensa El tema es que, casualmente, el accionar de Brito se dio justo después de que el Muñeco dijera en conferencia: "En este momento de mierda, seguramente no hay nadie te va a esperar para darte un abrazo, o llevarte de la mano a algún lugar. Tendremos que atravesarlo solos porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie".