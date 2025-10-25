La polémica frase bomba de Gallardo tras la eliminación de River de la Copa Argentina: "En este momento de mierda tendremos que..."

Luego de un nuevo fracaso en un duelo decisivo, Marcelo Gallardo fue contundente al analizar el decepcionante presente de River.

River Plate volvió a sumar un nuevo fracaso futbolístico. Este viernes por la noche, igualó sin goles ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y quedó eliminado al perder 4-3 en la tanda de penales. De este modo, quedó afuera de una definición más y puso en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los hinchas en las tribunas y redes sociales repudiaron la actuación del equipo, silbaron e insultaron a los jugadores y, además, también apuntaron contra Marcelo Gallardo. Napoleón no logra encontrar el rumbo y la espalda que se ganó a base de muchos de los más grandes éxitos de la historia del club ya parece no ser suficiente para contrarrestar los malos resultados.

Las furiosas declaraciones de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River Las furiosas declaraciones de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River "No hemos estado a la altura en los objetivos del año y la gente tiene razón en mostrar su descontento. Hay un equipo que no identificó al y soy el máximo responsable", reconoció el Muñeco en conferencia de prensa, en la que se lo notó muy fastidiado y apenas respondió una pregunta acerca del análisis del mal presente del equipo. "A fin de año lo analizaremos y se tomarán las decisiones que haya que tomar, punto", agregó respecto del futuro inmediato.

Tras esto, lanzó una fuerte bomba que generó una gran polémica: "En este momento de mierda, seguramente no hay nadie te va a esperar para darte un abrazo, o llevarte de la mano a algún lugar. Tendremos que atravesarlo solos porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie", apuntó sin pelos en la lengua.

"Ahora, aceptando la responsabilidad nuestra, veremos quién está ahí para sostener esta adversidad. No es para cualquiera sostener este momento. Los hombres se destacan en estos momentos: de reprobación, críticas y maldad", agregó Gallardo en el mismo sentido.