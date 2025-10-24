La mala suerte de Sebastián Driussi: salió por lesión en River a los 35 minutos y no juega un partido completo ¡desde mayo!

En un año bastante irregular para River Plate, una de sus principales cartas ofensivas es Sebastián Driussi. Y si bien cuando está en condiciones demuestra ser un jugador muy peligroso para las defensas rivales, sus constantes lesiones han sido un gran dolor de cabeza tanto para él como para Marcelo Gallardo y todo el equipo.

En el partido de este viernes ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina, uno de los compromisos más importantes que le quedaban al elenco de Núñez en este 2025, contaban con su aporte para tratar de llegar a la final. Sin embargo, no solo no pudo finalizar el encuentro, sino que ni siquiera logró completar el primer tiempo.

Sebastián Driussi fue reemplazado en el primer tiempo Sebastián Driussi fue reemplazado en el primer tiempo A los 35 minutos de juego, el Muñeco vio que el atacante de 29 años mostraba signos de no estar bien físicamente e interrumpió el juego antes de un tiro libre de Juan Fernando Quintero para reemplazarlo, haciendo ingresar a Facundo Colidio en su lugar.

Esta nueva dolencia se suma a la larga lista de lesiones que ha sufrido Driussi a lo largo de la temporada, siendo sin dudas la más recordada el esguince de tobillo que sufrió en la primera fecha del Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds, la cual lo alejó de las canchas por 56 días y 7 cotejos.