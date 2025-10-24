Independiente goleó 3-0 a Platense y dejó atrás su racha de 15 partidos sin victorias

Por el duelo postergado de la fecha 6, Independiente venció a Platense con los goles de Ávalos al minuto 25, Loyola a los 70' y Millán a los 89'.

Independiente cortó su mala racha al golear esta tarde por 3-0 a Platense, como local, y ganó por primera vez en el campeonato, en lo que fue el encuentro postergado por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

En el estadio Libertadores de América, el Rojo se impuso con los tantos de Gabriel Ávalos a los 25 minutos, Felipe Loyola a los 70' y Lautaro Millán a los 89'. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros aprovechó la debilidad de los de Kily González, hundido en la tabla, y volvió a festejar después de 15 jornadas.

El gol de Ávalos para el 1-0 de Independiente Ávalos marcó el 1-0 de Independiente ante Platense (Créditos: TNT Sports) El clima en Avellaneda era tenso, con un público impaciente por la falta de resultados y un equipo sin reacción en el torneo, pero el Calamar llegaba en una situación aún más comprometida, sin respuestas futbolísticas y con su DT en la cuerda floja. En ese contexto, el duelo postergado tenía un solo objetivo para el Rey de Copas: ganar para respirar y así consiguió no solo el triunfo, sino una goleada como local.

El primer gol llegó a los 24 minutos del primer tiempo, en una jugada que requirió revisión del VAR. Un cambio de frente desde la izquierda tomó mal parada a la defensa visitante. Santiago Montiel bajó de cabeza, Luciano Cabral no logró definir y Gabriel Ávalos empujó desde el suelo. Tras unos segundos de incertidumbre, la tecnología confirmó que el paraguayo estaba habilitado y el estadio explotó con alivio.

Platense respondió con una sola llegada clara. Ignacio Schor quedó mano a mano con Rodrigo Rey tras una larga corrida, pero definió desviado. Esa fue la última amenaza real del equipo visitante, que se desdibujó por completo. Independiente, con más espacio y menos presión, manejó el ritmo del partido y sentenció el resultado.