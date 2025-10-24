La peculiar protesta de los hinchas de Independiente por el mal momento del equipo: ¡le tiraron alimento para perro a los jugadores!

En pleno partido ante Platense, arrojaron desde las tribunas de Independiente una bolsa de comida para perro al campo de juego.

Independiente atraviesa un pésimo momento futbolístico. Tras un gran primer semestre que ilusionó a todos con volver a ganar un título de Primera División después de 23 años y pelear en todos los frentes, las cosas en el segundo están siendo diametralmente opuestas y ya el pueblo rojo perdió decididamente la paciencia.

Eliminado de la Copa Argentina y de la Sudamericana (con escándalo), no pudo ganar en las primeras 12 fechas disputadas del torneo Clausura y alcanzó la alarmante cifra de 15 partidos sin triunfos, la segunda peor racha de su historia. En ese sentido, en el duelo de este viernes como local ante Platense (el postergado de la sexta jornada), los hinchas se expresaron de una manera bastante peculiar.

Los hinchas de Independiente le tiraron alimento para perro a los jugadores Los hinchas de Independiente le tiraron alimento para perro a los jugadores Promediando la media hora de partido, pese a que el Rey de Copas estaba ganando 1-0 gracias al gol de Gabriel Ávalos al minuto 25, apareció en pleno campo de juego una bolsa de alimento balanceado para perros, que por al forma en que estaba rota y los trocitos desparramados por el verde césped, se entiende que fue arrojada por algún fanático enojado desde las tribunas.

Esta original forma de protestar deja entrever el sentimiento del público de Independiente (o por lo menos de una buena parte) para con sus futbolistas, que en su mayoría no están pudiendo rendir en esta segunda parte del año del mismo modo que en la mitad inicial, cuando estuvieron al borde de ganar el torneo Apertura.

Este descontento generalizado pudo verse reflejado también en la poca asistencia al estadio (tampoco ayudaron que el partido fuera un día laboral por la tarde ni el mal clima) y que tras finalizar el primer tiempo, aún estando arriba en el marcador, el equipo se marchó a los vestuarios bajo una sonora silbatina.