Escándalo en Junín tras el polémico penal a Rosario Central: un hincha de Sarmiento invadió la cancha ¡y tomó del cuello a Merlos!

Tras el penal sancionado a favor de Rosario Central, un hincha del Verde ingresó al campo de juego, increpó al árbitro del partido y hasta lo agarró del cuello.

Rosario Central ganó un partido más que importante en Junín ante Sarmiento. Con un gol de penal de Ángel Di María tras un polémico penal al campeón del mundo, el equipo comandado por Ariel Holan (único invicto del torneo) se impuso 1-0 ante el Verde de Facundo Sava en los 45 minutos que habían quedado pendientes de la fecha 7, cuando se suspendió por lluvia, y se clasificó a los octavos de final del torneo Apertura.

Pero esa no fue la única buena noticia para el Canalla, ya que tras imponerse en el Eva Perón se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, ya que se aseguró el 1° o 2° lugar en la tabla anual: solo lo puede pasarlo Boca por diferencia de gol si gana sus cuatro partidos y Central pierde los tres que le quedan.

El polémico penal que Merlos le cobró a Rosario Central El polémico penal que le dieron a Rosario Central en Junín El gol llegó luego de una jugada que generó gran controversia. Tras un pase atrás deficiente al arquero en la salida de Sarmiento, Di María intentó puntearle la pelota ante el achique de Acosta y cayó al piso. Merlos no dudó y cobró penal. Si bien el delantero alcanzó a tocar la pelota, el guardameta también la desvía con su pie y el contacto no parece alcanzar para configurar una infracción.

De un lado todo es felicidad, pero del otro todo es bronca y enojo debido a que Sarmiento sigue sin poder escaparse de la zona baja de la tabla y a falta de tres fechas para el final del torneo Clausura se ubica en el puesto 28° de 30 y podría perder la categoría si no suma resultados positivos.

Un hincha de Sarmiento invadió la cancha ¡y tomó a Merlos del cuello! Esa bronca también se transmitió en los hinchas locales, quienes cantaron contra el árbitro y también contra la comisión directiva, pero lo más escandaloso e insólito que se vivió en el Eva Perón fue faltando cinco minutos para el final del partido. Tras sancionar el polémico penal a favor de Rosario Central, un hincha del Verde se metió dentro del estadio y se puso cara a cara con Andrés Merlos. No obstante eso no fue lo peor, ya que luego de hablarle, ¡lo tomó del cuello!