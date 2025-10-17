Habló Mónica Croavara, la esposa de Miguel Ángel Russo, e hizo un pedido especial: "Me gustaría que lo recuerden en..."

A poco más de una semana de la muerte de Miguel Ángel Russo , su esposa Mónica Croavara rompió el silencio y compartió cómo vivió los últimos días tras la partida del querido director técnico. “Estuve muy aturdida porque pasaron muchas cosas desde la terminación de su enfermedad, que tampoco me la esperaba”, contó en diálogo con El Tres.

“Yo siempre estuve atrás de él apoyándolo, porque él seguía. Es una persona que ama el fútbol y yo siempre le decía al núcleo familiar: ‘Miguel el 99% es fútbol y en el 1% estamos nosotros’. Igualmente, en ese 1% él nos sostenía a todos. Yo lo había seguido en toda esta locura, en esa pasión que realmente pasa lo racional”, expresó con emoción.

Este fin de semana será especial: Boca, Rosario Central , Estudiantes y Lanús —clubes donde Russo dejó su huella— rendirán homenaje al entrenador de 69 años en sus respectivos estadios.

Croavara también habló sobre el vínculo de Russo con Rosario Central y la profunda conexión que tenía con la ciudad. “Miguel acá era él. Era él en su esencia. Cuando vinimos a vivir acá a Alberdi, él se levantaba a la mañana con ganas de ir al bar, ayudaba a todo el mundo. Es una persona muy especial, con una cabeza más allá de lo normal. Quiso terminar su vida así y también hay que respetarlo”, relató.

“Miguel era completamente alegre, era una persona alegre. Todo fue mucho. Yo nunca me imaginé un velorio de esa magnitud”, agregó conmovida.

La esposa del DT también compartió cómo le gustaría que los hinchas mantengan viva su memoria. “Me gustaría que lo recuerden a Miguel como él era en sus mejores momentos y acá en Central revoleando el saco, eso es lo mejor que pueden tener en su corazón”, afirmó.

“Fueron momentos muy lindos y el campeonato fue único. Era para Miguel ese campeonato. En esta que salimos campeones era sublime todo. Lo festejé con toda la gente amiga, porque acá somos la gran mayoría de Rosario Central y acá se vive la pasión del fútbol de una forma muy intensa”, recordó.

Homenajes a Miguel Ángel Russo

Croavara confirmó que habrá homenajes a Russo en varios clubes donde dejó su marca. “Voy a ir el domingo. Obviamente va a ser una fiesta, porque Miguel era así, Miguel era vida. Una parte lo hicieron en Boca, lo van a hacer en Lanús, Estudiantes y acá en Arroyito”, cerró.