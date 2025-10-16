La familia de Miguel Ángel Russo esparció parte de sus cenizas en la Bombonera: el gesto de Leo Paredes

A una semana del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, su familia cumplió con un pedido del exDT y esparció parte de sus cenizas en la Bombonera.

La Bombonera, templo del fútbol argentino y de Boca Juniors, fue escenario de un homenaje íntimo y cargado de emoción: parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansan ahora en Brandsen 805, tal como había sido su deseo. La ceremonia se desarrolló en un marco de respeto, con su esposa Mónica, su hijo Ignacio y allegados presentes.

Ignacio Russo ya había homenajeado a su padre con un gol apenas horas después de su fallecimiento, en una muestra del profundo vínculo entre el entrenador y sus jugadores. La familia cumplió así con uno de los últimos pedidos de Miguelo, quien buscaba que sus cenizas descansen en escenarios que marcaron su trayectoria.

El emotivo gesto de Leandro Paredes con la familia de Russo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/1978815571656388641&partner=&hide_thread=false En una ceremonia íntima, la familia de Miguel Russo esparció, parte de las cenizas, en La Bombonera. También llevarán sus cenizas al Gigante de Arroyito, al estadio de Lanús y Estudiantes de La Plata.

Leo Paredes los recibió en el vestuario local y les dio sus condolencias.… pic.twitter.com/lLKDWvkvSp — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 16, 2025 Luego del acto, Leandro Paredes, campeón del mundo y que no pudo asistir al velorio por su estadía en Miami con la Selección argentina, se acercó al vestuario para encontrarse con la familia de Russo y brindarles su sentido pésame. “Se quedó para expresar sus condolencias a la familia”, señaló Tato Aguilera en TyC Sports.

Además de la Bombonera, se espera que el Gigante de Arroyito de Rosario Central, el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y probablemente el estadio de UNO de Estudiantes reciban próximamente el resto de las cenizas, según confirmaron allegados.