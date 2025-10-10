Video: el gol y llanto emocionado de Nacho Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo, en Newell's-Tigre

El hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar para Tigre, apenas horas después del velorio de su padre. En Rosario, hizo un gol y lo celebró mirando al cielo.

Nacho Russo, entre lágrimas, le dedicó su tanto a su padre en Rosario.

El encuentro arrancó con un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, dispuesto por la AFA en todas las categorías del fútbol argentino. Y apenas comenzó ese momento, Nacho no pudo contener el llanto. Con la mirada al cielo y visiblemente emocionado, recibió el abrazo de sus compañeros y el respeto de todos los presentes.

Pese al dolor, el hijo del histórico DT se mantuvo en cancha y a los pocos minutos marcó el 1-0 para Tigre. Su reacción fue instantánea: rompió en lágrimas y volvió a mirar al cielo, en un gesto cargado de emoción. El estadio, en silencio y luego con aplausos, acompañó la escena.

Antes del partido, Ignacio había contado que jugaría “porque si no, papá se levanta y me caga a puteadas”, en una frase tan sincera como conmovedora.