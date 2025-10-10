Video: el gol y llanto emocionado de Nacho Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo, en Newell's-Tigre
El hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar para Tigre, apenas horas después del velorio de su padre. En Rosario, hizo un gol y lo celebró mirando al cielo.
Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del fin de semana. A menos de 24 horas del velorio de su padre en la Bombonera, el delantero de Tigre decidió jugar el partido ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, la misma ciudad donde su papá pidió que fueran esparcidas parte de sus cenizas.
El encuentro arrancó con un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, dispuesto por la AFA en todas las categorías del fútbol argentino. Y apenas comenzó ese momento, Nacho no pudo contener el llanto. Con la mirada al cielo y visiblemente emocionado, recibió el abrazo de sus compañeros y el respeto de todos los presentes.
Pese al dolor, el hijo del histórico DT se mantuvo en cancha y a los pocos minutos marcó el 1-0 para Tigre. Su reacción fue instantánea: rompió en lágrimas y volvió a mirar al cielo, en un gesto cargado de emoción. El estadio, en silencio y luego con aplausos, acompañó la escena.
Antes del partido, Ignacio había contado que jugaría “porque si no, papá se levanta y me caga a puteadas”, en una frase tan sincera como conmovedora.
También hubo un gesto de Cristian “el Ogro” Fabbiani, actual técnico de Newell’s, quien se fundió en un abrazo con Nacho antes del inicio. Días atrás, Fabbiani le había dedicado unas palabras muy especiales a Russo, el DT que lo hizo debutar en Primera división con la camiseta de Lanús: “Fuiste el primero en subirme a Primera. El primero en apoyarme en mi enfermedad. El primero que me ayudó como DT. Siempre me diste un consejo. Todo mi respeto para vos, Miguel. Fuerza familia Russo”.