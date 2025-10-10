El sentido minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo antes de Argentina-Venezuela en Miami

La Selección argentina rindió homenaje a Miguel Ángel Russo en Miami con un emotivo minuto de silencio y brazaletes negros. Foto: captura de TV.

El Hard Rock Stadium de Miami se vistió de respeto y emoción antes del amistoso entre la Selección argentina y Venezuela. Segundos antes del arranque, ambos equipos se reunieron en el círculo central para realizar un sentido minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años.

Los futbolistas de la Albiceleste salieron al campo con un brazalete negro en señal de duelo. En las tribunas, tanto los hinchas argentinos como los venezolanos aplaudieron y expresaron su respeto por el histórico entrenador, que dirigió a Boca Juniors en el Mundial de Clubes y ganó 11 títulos a lo largo de su carrera, incluida la Copa Libertadores.

El emotivo minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo El minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en Miami El minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en Miami Telefe La muerte de Russo generó conmoción en todo el país. En la 12ª jornada del torneo Clausura, se vivieron minutos de silencio en varios estadios. San Lorenzo abrió la jornada contra San Martín de San Juan, mientras que en el Coloso Marcelo Bielsa, Nacho Russo, hijo del DT fallecido, marcó un gol para Tigre y se lo dedicó a su padre.

Las figuras de la Selección que recordaron a Russo Lionel Scaloni recordó cómo recibió la noticia durante la práctica: “A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento. Un poco descolocados, porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio. Lo teníamos que hacer. Es muy triste. Después de eso, no hay nada más importante. Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse en una cancha de fútbol. Le mando un fuerte abrazo a su familia”.