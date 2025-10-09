Golpazo para la Selección argentina Sub 20 tras golear a Nigeria y clasificarse a cuartos del Mundial

A pesar de clasificarse a los cuartos de final del Mundial Sub 20, la Selección argentina de Placente recibió una pésima noticia con uno de sus futbolistas.

La Selección argentina comandada por Diego Placente dio un show total de fútbol, aplastó por 4-0 a Nigeria y se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20. Con un doblete de Maher Carrizo, un tanto de Alejo Sarco y otro de Mateo Silvetti, la Albiceleste se metió entre los mejores 8 del certamen mundialista y ahora se verá las caras con México.

Sin embargo, la goleada tuvo un sabor agridulce para el entrenador, ya que recibió una pésima noticia por la grave lesión de Álvaro Montoro. El futbolista que utiliza la 10 sufrió una fractura de clavícula después de una mala caída sobre el final del primer tiempo y se perderá lo que resta del Mundial Sub 20.

Selección argentina Sub 20 Nigeria 2025 Álvaro Montoro se perderá lo que resta del Mundial Sub 20. EFE Álvaro Montoro sufrió una grave lesión y es baja para lo que resta del Mundial Sub 20 A los 43 minutos de la primera mitad, el actual jugador del Botafogo chocó fuertemente con el defensor nigeriano Ochoche y cayó de mala manera al campo de juego. De todas maneras, el volante ofensivo decidió continuar en cancha, pero solo aguantó unos minutos hasta que volvió a tirarse al piso y comenzó a llorar desconsoladamente.

En ese momento, el cuerpo médico ingresó al campo de juego y determinó que el ex Vélez no podía seguir en cancha. En su lugar ingresó Gianluca Prestianni. Por su parte, Montoro se acomodó una bolsa de hielo en el hombro derecho al llegar al banco de suplentes y no pudo contener las lágrimas por el dolor.