El emotivo adiós a la distancia de Leandro Paredes a Miguel Russo: "Gracias por luchar hasta el último día"
Leandro Paredes no podrá estar en la Bombonera para despedir a Russo, pero lo hizo a través de las redes con un texto que conmovió a los hinchas de Boca.
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó fuerte en todo el mundo Boca. Uno de los más afectados fue Leandro Paredes, quien, desde Miami, donde se encuentra concentrado con la Selección argentina, le dedicó un emotivo mensaje al entrenador que lo dirigió en el club.
“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión”, escribió el volante en sus redes sociales. Y agregó: “Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo”.
En su publicación, Paredes también destacó lo que significó Russo en el día a día del plantel. “Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre”, expresó el campeón del mundo, que cerró su mensaje con un sentido acompañamiento a la familia del técnico: “Un sentido pésame a toda la familia”.
El mediocampista acompañó el texto con tres fotos junto al DT, una de ellas en el banco de suplentes de la Bombonera, donde ambos compartieron varios momentos desde el regreso de Russo al club.
Mientras tanto, la Selección argentina también rindió homenaje al exentrenador xeneize con un minuto de silencio durante el entrenamiento en el predio del Inter Miami, antes de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.
Los mensajes del resto del plantel de Boca
En paralelo, varios futbolistas de Boca expresaron su dolor en redes. Lautaro Blanco escribió: “Fue un placer que me hayas dirigido... gracias por hacerme tan feliz a mí y a toda mi familia”.
El resto del plantel también compartió la publicación de Boca, sumando mensajes propios. Agustín Marchesín escribió: “Fue un placer Miguel, gracias por todo”, mientras que Nicolás Figal puso: “Hasta siempre Miguel, te queremos mucho”. En la misma línea, Luis Advíncula expresó: “Que en paz descanses Miguel, gracias por todo”. Otros futbolistas, como Juan Barinaga, Brian Aguirre y Milton Giménez, prefirieron sobreescribir la historia original con un simple “Que en paz descanse”.