El emotivo adiós a la distancia de Leandro Paredes a Miguel Russo: "Gracias por luchar hasta el último día"

Leandro Paredes no podrá estar en la Bombonera para despedir a Russo, pero lo hizo a través de las redes con un texto que conmovió a los hinchas de Boca.

El mensaje de Leandro Paredes a Russo conmovió a todos los hinchas de Boca.

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó fuerte en todo el mundo Boca. Uno de los más afectados fue Leandro Paredes, quien, desde Miami, donde se encuentra concentrado con la Selección argentina, le dedicó un emotivo mensaje al entrenador que lo dirigió en el club.

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión”, escribió el volante en sus redes sociales. Y agregó: “Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo”.

En su publicación, Paredes también destacó lo que significó Russo en el día a día del plantel. “Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre”, expresó el campeón del mundo, que cerró su mensaje con un sentido acompañamiento a la familia del técnico: “Un sentido pésame a toda la familia”.

La sentida despedida de Leandro Paredes a Russo Paredes posteo muerte de Russo Leandro Paredes publicó un mensaje cargado de emoción para su entrenador. Leandro Paredes /IG El mediocampista acompañó el texto con tres fotos junto al DT, una de ellas en el banco de suplentes de la Bombonera, donde ambos compartieron varios momentos desde el regreso de Russo al club.

Mientras tanto, la Selección argentina también rindió homenaje al exentrenador xeneize con un minuto de silencio durante el entrenamiento en el predio del Inter Miami, antes de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.