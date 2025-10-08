El emocionante gesto de la Selección Argentina al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

El cuerpo técnico y los jugadores de la Selección realizaron un minuto de silencio en Miami tras conocer la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La Scaloneta se detuvo para homenajear a Russo. Un minuto de silencio por un símbolo del fútbol argentino. Foto: captura de TV.

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo golpeó fuerte a todos, incluso a miles de kilómetros de la Argentina. En pleno entrenamiento en Miami, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los jugadores de la Selección argentina detuvieron la práctica para realizar un minuto de silencio en su memoria.

“El cuerpo técnico se enteró casi en pleno entrenamiento, a los 15 o 20 minutos de comenzado. Ayer en el hotel, Scaloni había preguntado por el estado de salud de Russo y se lo había notado muy sensible. Por eso, apenas terminó la práctica, se decidió hacer un minuto de silencio por Miguel”, contó Gastón Edul, enviado de TyC Sports a Miami.

El gesto emocionó a todos en el predio del Inter Miami, donde la Selección se prepara para los amistosos frente a Venezuela (este viernes a las 21) y Puerto Rico. Russo era el entrenador de Leandro Paredes en Boca Juniors, uno de los convocados por Scaloni para esta gira.

El encuentro ante el seleccionado boricua, que originalmente iba a jugarse el lunes en Chicago, fue reprogramado para el martes en Miami, en el Chase Stadium, debido a las protestas y hechos de violencia ocurridos en la ciudad norteña durante el fin de semana.