Cambió la fecha del amistoso entre la Selección argentina y Puerto Rico en Miami: cuándo se jugará

Tras pasar la sede de Chicago a Miami por las protestas sociales, también se cambió el día del partido de Argentina-Puerto Rico. La nueva fecha.

La Selección argentina se encuentra en Estados Unidos para jugar amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, correspondientes a la fecha FIFA de octubre. En las últimas horas hubo un fuerte cambio en la logística: el partido frente al combinado centroamericano se jugará en Miami y no en Chicago como estaba previsto.

Luego del choque contra la Vinotinto, este viernes desde las 21 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium, la Scaloneta iba a emprender viaje a Chicago para disputar el lunes 13 su segundo y último compromiso de esta gira. Sin embargo, dado a las protestas sociales y la tremenda ola de violencia que se vivió el último fin de semana en "la ciudad azul", se decidió que los de Lionel Scaloni seguirán en Miami y jugarán en el Chase Stadium, la casa del Inter de Lionel Messi.

Cambio de fecha: la Selección argentina jugará ante Puerto Rico un día después de lo estipulado En baso eso, también se formalizó un importante cambio en lo respecta a la fecha del partido: según informó el periodista Gastón Edul en su cuenta de X, Argentina y Puerto Rico finalmente se medirán el martes 14 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1975940690451317238&partner=&hide_thread=false Argentina - Puerto Rico va a jugarse el martes 14 (se aplaza un día) en Chase Stadium -el estadio de Inter Miami. pic.twitter.com/sAzVdowd43 — Gastón Edul (@gastonedul) October 8, 2025 Lo único que resta por definir es el horario del comienzo del match, pero, en principio, se jugaría a las 20 o 21 (hora de Argentina). Así las cosas, la buena noticia para la Albiceleste es que tendrá un día más de descanso para preparar el amistoso ante la selección de Centroamérica en el sur de Florida.