Preocupación en Boca: Edinson Cavani no pudo terminar la práctica y podría perderse el choque con Barracas

Edinson Cavani se sumó el martes a la par del grupo en vistas al duelo de Boca ante Barracas, pero en el medio sufrió una molestia y su vuelta está en riesgo.

Boca regresó ayer a los entrenamientos en medio de un momento muy difícil por el grave cuadro de salud de Miguel Ángel Russo, que se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado. Atento a la situación de su entrenador, el plantel comenzó con la semana de preparación de cara a lo que será un duelo clave ante Barracas el próximo sábado, y lo hizo con malas noticias.

La gran novedad de la práctica llevada a cabo en Ezeiza había sido la vuelta a la par del grupo de Edinson Cavani tras superar una distensión en el psoas. Si bien el delantero uruguayo fue al banco en la goleada 5-0 ante Newell's en la Bombonera, lo cierto es que no estaba al 100% desde lo físico y es por eso Claudio Úbeda decidió no arriesgarlo.

Alarma en Boca: Cavani tiene una molestia y es duda ante Barracas El Matador completó la mayor parte de la práctica con sus compañeros, sin embargo, según informó Augusto Cesar, periodista que cubre el día a día de Boca en ESPN, sobre el final de la misma sufrió una nueva molestia en la misma zona que se había lesionado (psoas derecho) y encendió las alarmas del cuerpo técnico. Ahora, lo que parecía un regreso garantizado del ex PSG contra Barracas (tenía serias chances de ser titular), se convirtió en una verdadera incógnita.

Contamos en #F12 que Edinson Cavani sintió una molestia ayer en la práctica, en la misma zona que se había lesionado (psoas derecho). Será evaluado a la tarde. De no estar a disposición, Merentiel y Giménez seguirán como dupla delantera. Todo por @ESPNArgentina. — Augusto Cesar (@Augustocesar22) October 8, 2025 Lo cierto es que se trata de una semana corta de entrenamientos para el Xeneize dado a que el choque frente al Guapo será el sábado a las 14:30 horas en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. En ese sentido, la práctica de este miércoles a la tarde en el Templo será clave para tener un panorama claro de la condición física de Cavani.